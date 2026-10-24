قادرون على العودة.. زيزو: مباراة كيتارا فرصة لتعويض ما فقدناه أمام القناة

أكد أحمد سيد زيزو، لاعب النادي الأهلي، أن الفريق يسعى لتقديم أداء أفضل خلال مواجهة كيتارا الأوغندي المقبلة، من أجل تعويض التعثر في المباراة الماضية أمام القناة، وتحقيق نتيجة ترضي الجماهير والجهاز الفني والنادي.

وقال زيزو، في تصريحات للصفحة الرسمية للنادي الأهلي عبر منصات التواصل الاجتماعي: «إن شاء الله كيتارا الأوغندي تكون مباراة كويسة، نسترجع فيها الحاجات اللي ضيعناها في المباراة الماضية أمام القناة».

وأضاف: «هيكون في رد فعل كويسة ترضي الجمهور واللاعيبة والجهاز الفني، والنادي يكون أفضل».

وتطرق لاعب الأهلي إلى أسباب الإجهاد الذي تعرض له الفريق قبل مواجهة القناة، موضحًا: «كان في إجهاد كبير، 6 ساعات سفر بالطائرة و6 ساعات بالأتوبيس قبل مباراة القناة».

وشدد زيزو على ضرورة تطوير الأداء خلال الفترة المقبلة، قائلًا: «إحنا كلاعيبة محتاجين نحسن من نفسنا ونكون أشرس، وهيكون فيه رد فعل قوي يرضي الناس كلها بعد اللي حصل في مباراة القناة».

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أهمية دعم الجماهير للفريق، مضيفًا: «أتمنى الجمهور يشوف النادي في المكان اللي بيتمنوه، وأتمنى يكونوا موجودين مع الفريق خلال الفترة الجاية، وإن شاء الله مع بعض الدنيا هتبقى كويسة».