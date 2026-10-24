قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رسميًا.. الحكومة تقرر رفع الحد الأدنى للأجور لـ15 ألف جنيه.. موعد التطبيق والتفاصيل كاملة
الديهي عن مذكرة ليبيا وتركيا: يجب الالتزام بالقانون الدولي عند إبرام الاتفاقات ذات الطابع الاستراتيجي
حزب الجيل: المرحلة المقبلة تتطلب ترجمة رؤى منتدى مصر 2026 إلى واقع ملموس
قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل عدوانها الشامل على محافظة الخليل الفلسطينية
أحمد موسى: الدولة نجحت في القضاء على العشوائيات وتوفير حياة كريمة للمواطنين
اشتباكات عنيفة في باريس.. 500 متظاهر يواجهون الشرطة وسط احتجاجات الغلاء
مهيب عبد الهادي يطرح تساؤلًا بشأن استبعاد محمد هاني وإمام عاشور من مواجهة كيتارا
75 دقيقة.. الزمالك يبحث عن الهدف الثاني أمام الجيش الرواندي بدوري أبطال إفريقيا
ضبط شقيقين سرقا 6 سبائك ذهب من محل مجوهرات بالفيوم وباعاها في الإسكندرية
غزل انتخابي.. نتنياهو: إيران استأنفت برنامجها النووي وتسعى للقضاء على إسرائيل
بمشاركة مرموش.. توتنهام يهزم تشيلسي بثنائية في البريميرليج
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

قادرون على العودة.. زيزو: مباراة كيتارا فرصة لتعويض ما فقدناه أمام القناة

زيزو
زيزو
محمد بدران

أكد أحمد سيد زيزو، لاعب النادي الأهلي، أن الفريق يسعى لتقديم أداء أفضل خلال مواجهة كيتارا الأوغندي المقبلة، من أجل تعويض التعثر في المباراة الماضية أمام القناة، وتحقيق نتيجة ترضي الجماهير والجهاز الفني والنادي.

وقال زيزو، في تصريحات للصفحة الرسمية للنادي الأهلي عبر منصات التواصل الاجتماعي: «إن شاء الله كيتارا الأوغندي تكون مباراة كويسة، نسترجع فيها الحاجات اللي ضيعناها في المباراة الماضية أمام القناة».

وأضاف: «هيكون في رد فعل كويسة ترضي الجمهور واللاعيبة والجهاز الفني، والنادي يكون أفضل».

وتطرق لاعب الأهلي إلى أسباب الإجهاد الذي تعرض له الفريق قبل مواجهة القناة، موضحًا: «كان في إجهاد كبير، 6 ساعات سفر بالطائرة و6 ساعات بالأتوبيس قبل مباراة القناة».

وشدد زيزو على ضرورة تطوير الأداء خلال الفترة المقبلة، قائلًا: «إحنا كلاعيبة محتاجين نحسن من نفسنا ونكون أشرس، وهيكون فيه رد فعل قوي يرضي الناس كلها بعد اللي حصل في مباراة القناة».

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أهمية دعم الجماهير للفريق، مضيفًا: «أتمنى الجمهور يشوف النادي في المكان اللي بيتمنوه، وأتمنى يكونوا موجودين مع الفريق خلال الفترة الجاية، وإن شاء الله مع بعض الدنيا هتبقى كويسة».

زيزو الأهلي دوري أبطال إفريقيا مياراة القناة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عداد الكهرباء

تخفيض 30% ومهلة 6 أشهر.. هدية من الحكومة لأصحاب العدادات الكودية

سعر الذهب

500 جنيه في ساعات.. الجنيه الذهب يفقد مكاسبه وعيار 21 يخالف التوقعات

الإنترنت الأرضي

بأمر الحكومة| باقة الإنترنت الأرضي بقت الضعف بنفس السعر.. متى يتم التطبيق؟

الأجور

زيادة 7 آلاف جنيه| رفع الحد الأدنى للأجور إلى 15 ألف جنيه.. اعرف هتقبض كام

وزير التربية والتعليم

هل قرر وزير التربية والتعليم إلغاء الإدارات التعليمية؟|رد حاسم من الوزارة الآن

الدولار

سعر الدولار اليوم السبت 24 أكتوبر 2026 في البنوك

أمطار

تحذير عاجل من أمطار رعدية.. تفاصيل طقس الأسبوع الحالي

الحد الأدني للاجور

بعد تصريحات رئيس الوزراء.. تحركات لرفع الحد الأدنى للأجور بمعدل 187.5% في 3سنوات

ترشيحاتنا

توصيات منتدى مصر 2026

حُماة الوطن: توصيات منتدى مصر 2026 تربط تحسين معيشة المواطن بدعم الصناعة وتمكين الشباب

شيرين صبري

برلمانية: توصيات منتدى مصر 2026 تضع تحسين معيشة المواطن ودعم الاقتصاد على رأس الأولويات

العقارات

بعد توصية منتدى مصر.. برلماني يطالب بوضع قواعد متوازنة لعقود بيع الوحدات السكنية

بالصور

ريهام عبد الغفور تستعرض جمالها بفستان كاجوال | صور

ريهام عبد الغفور
ريهام عبد الغفور
ريهام عبد الغفور

مكاتب التمثيل الدبلوماسي العسكري بالخارج تحتفل بالذكرى 53 لانتصارات أكتوبر.. صور

مكاتب التمثيل الدبلوماسي العسكري بالخارج تحتفل بالذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة.. صور
مكاتب التمثيل الدبلوماسي العسكري بالخارج تحتفل بالذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة.. صور
مكاتب التمثيل الدبلوماسي العسكري بالخارج تحتفل بالذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة.. صور

إطلالة رياضية .. نسرين طافش تستعرض رشاقتها

نسرين طافش
نسرين طافش
نسرين طافش

فيديو

ركين سعد

حلقت حواجبي.. ركين سعد: بقيت أعرف أفتح مطواة بسبب «بومة».. خاص

هنادي مهنا

هنادي مهنا تكشف تفاصيل تعاقدها على مسلسل «17 متر» مع هشام ماجد.. خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لحظة صدق.. أمن الوطن والمواطن

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: قراءات في رسائل منتدى مصر 2026

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: محمد فوزي.. الرجل الذي سكن ذاكرتنا قبل أن نعرف اسمه

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية السياحية.. من القوة الناعمة إلى خدمة المصلحة الوطنية

شريف علي سليمان

شريف سليمان يكتب: عفوًا سيادة الرئيس

المزيد