محمود أبو الدهب يفتح النار على لاعبي الأهلي.. السبب

شنّ محمود أبو الدهب هجومًا على بعض لاعبي الأهلي، خلال حديثه عن تراجع مستوى الفريق، منتقدًا محمد هاني، ومشيرًا إلى أن هناك لاعبين لا يستحقون ارتداء قميص القلعة الحمراء، بسبب استمرار تراجع مستواهم.

ورد إكرامي على انتقادات أبو الدهب، قائلًا: «كل ده عشان واحد مش موفق في كورة»، ليعترض أبو الدهب، مؤكدًا أن هناك لاعبين يعانون من تراجع المستوى منذ سنوات، مضيفًا: «في لاعب بقاله 12 سنة مش موفق يا كابتن إكرامي؟ دي لعيبة متستاهلش تلبس تيشيرت الأهلي، ده تيشيرت واسع عليهم».

وشدد أبو الدهب على ضرورة محاسبة اللاعبين، متسائلًا عما إذا كانوا قد اكتفوا بما حققوه، أم أصبحوا يتعاملون باعتبارهم رجال أعمال، مؤكدًا أن الفريق يحتاج إلى حساب عسير، ومختتمًا حديثه بالتساؤل: «هو أنا لازم أجبلك الزمالك كل أسبوع عشان تلعب ماتش وتتنجّم؟».