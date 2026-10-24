فرج عامر: خروج صن داونز يؤكد إن مفيش حاجة مضمونة في الكورة

أكد فرج عامر، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن كرة القدم والحياة لا تعرفان الضمانات، مشيرًا إلى أن المفاجآت ممكن تحصل لأبسط الأسباب، مهما كانت قوة الفريق أو ترشيحاته للفوز بالبطولات.

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وأشار عامر إلى خروج صن داونز، الذي كان المرشح الأول للتتويج ببطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد خسارته بهدف سجله أبولولو، مهاجم يبلغ من العمر 36 عامًا، في نتيجة عكست صعوبة التنبؤ بنتائج المباريات.

واختتم عامر حديثه بالتأكيد على أن كرة القدم لا تعترف بالتوقعات المسبقة، وأن الترشيحات وحدها لا تضمن تحقيق البطولات، في ظل إمكانية حدوث المفاجآت في أي وقت.