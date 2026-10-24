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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كل ما تريد معرفته عن البالون دور| حظوظ نجوم العالم

الكرة الذهبية
الكرة الذهبية
مجدي سلامة

تتجه أنظار عشاق كرة القدم العالمية إلى العاصمة البريطانية لندن، والتي سوف تستضيف حفل الكرة الذهبية 2026، في نسخة استثنائية تحمل الرقم 70 في تاريخ الجائزة التي تمنحها مجلة "فرانس فوتبول"، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، لتكريم أفضل نجوم اللعبة على مدار الموسم.

ومع اقتراب موعد الحفل، المقرر إقامته يوم الاثنين 26 أكتوبر الجاري، تتصاعد المنافسة بين نخبة من أبرز نجوم كرة القدم العالمية، في سباق لا تحسمه الأسماء اللامعة وحدها، وإنما تتداخل فيه الأرقام الفردية، والبطولات الجماعية، والتأثير في المباريات الكبرى، إلى جانب ما قدمه اللاعبون مع منتخباتهم خلال الموسم.

وتشير أحدث الترشيحات المنشورة قبل الحفل إلى تقدم المهاجم الإنجليزي هاري كين، نجم بايرن ميونخ، على حساب الإسباني الشاب لامين يامال، جناح برشلونة، بينما يظل الفرنسي كيليان مبابي والأرجنتيني ليونيل ميسي ضمن الأسماء التي تحظى باهتمام جماهيري وإعلامي واسع.

هاري كين.. المرشح الأبرز 

يدخل هاري كين سباق الكرة الذهبية بأحد أقوى الملفات الفردية بين المرشحين، بعدما قدم موسمًا استثنائيًا بقميص بايرن ميونخ، ونجح في الجمع بين الفاعلية التهديفية والقدرة على صناعة الفرص والمشاركة في بناء اللعب.

ووفقًا للتقارير التي تناولت حظوظ المرشحين، سجل كين 61 هدفًا خلال 51 مباراة في مختلف المسابقات مع بايرن خلال الموسم محل التقييم، كما توج بألقاب محلية، وحصل على الحذاء الذهبي الأوروبي، ليعزز فرصه في المنافسة على الجائزة.

ولا يتوقف رصيد المهاجم الإنجليزي عند الأرقام التهديفية، إذ يستند ملفه أيضًا إلى تأثيره في أداء فريقه، وقدرته على حسم المباريات، فضلًا عن حضوره مع منتخب إنجلترا في كأس العالم 2026.

ويمثل تتويج كين، حال حدوثه، محطة تاريخية للكرة الإنجليزية، إذ سيكون أول لاعب إنجليزي يفوز بالكرة الذهبية منذ مايكل أوين عام 2001.

لكن التحدي الحقيقي أمام نجم بايرن يتمثل في إقناع المصوتين بأن تفوقه الفردي يتقدم على الإنجازات الجماعية والتأثير الذي تركه منافسوه في البطولات الكبرى.

لامين يامال.. موهبة استثنائية 

يأتي لامين يامال في مقدمة المنافسين على الجائزة، بعدما واصل تأكيد مكانته باعتباره أحد أبرز المواهب الصاعدة في كرة القدم العالمية، رغم صغر سنه.

ويملك جناح برشلونة مجموعة من نقاط القوة، أبرزها المهارة الفردية، والقدرة على صناعة الفارق في المواجهات الكبيرة، والمساهمة في الأهداف، إلى جانب حضوره في مشروع برشلونة والمنتخب الإسباني.

كما أن تتويج إسبانيا بكأس العالم 2026 يمثل عنصرًا مهمًا في ملفه، ويمنحه دفعة قوية في المنافسة، وإن كانت الإصابات قد حدّت من مشاركته وتأثيره خلال بعض فترات البطولة.

وكان يامال قد حل وصيفًا في سباق الكرة الذهبية لعام 2025، وهو ما يعكس حجم التقدير الذي يحظى به لدى المتابعين والمصوتين.

وتتمثل معضلة النجم الإسباني في مواجهة ملف تهديفي قوي يقدمه كين، فضلًا عن المنافسة على الأصوات مع نجوم آخرين تألقوا على مستوى الأندية والمنتخبات.

ومع ذلك، فإن فوزه لن يكون مجرد تكريم لموسم مميز، بل قد يمثل بداية حقبة جديدة يتصدر فيها جيل الشباب مشهد الكرة العالمية.

مبابي.. الأرقام لا تكفي

يظل الفرنسي كيليان مبابي أحد أبرز الأسماء المرشحة للمنافسة على الكرة الذهبية، بعدما واصل تقديم مستويات هجومية قوية مع ريال مدريد ومنتخب فرنسا.

ويستند مبابي إلى سرعته الاستثنائية، وقدرته على التسجيل في مختلف الظروف، وخبرته في المباريات الكبرى، فضلًا عن مكانته بوصفه أحد أبرز نجوم جيله.

لكن فرصه ترتبط أيضًا بمدى قدرة المصوتين على الموازنة بين إنتاجه الفردي وحصيلة الألقاب التي حققها فريقه. فالمنافسة على جائزة بهذا الحجم لا تتعلق بعدد الأهداف وحده، وإنما بالصورة الكاملة للموسم.

ويحتاج مبابي إلى أن يكون تأثيره الفردي حاسمًا بما يكفي لتعويض أي نقص في رصيد البطولات الجماعية، خصوصًا في ظل قوة الملفات التي يقدمها كين ويامال.

أما بالنسبة إلى ريال مدريد، فإن وجود مبابي وفينيسيوس جونيور وجود بيلينغهام ضمن قائمة المرشحين يعكس القيمة الفردية لنجوم الفريق، لكنه لا يضمن بالضرورة فوز أحدهم بالجائزة.

معجزة ميسي

على الرغم من تقدمه في العمر وابتعاده عن الدوريات الأوروبية الكبرى، يظل ليونيل ميسي حاضرًا بقوة في المشهد، بعدما قدم موسمًا لافتًا مع إنتر ميامي ومنتخب الأرجنتين.

ويخوض النجم الأرجنتيني المنافسة وسط اهتمام استثنائي، نظرًا إلى تاريخه الحافل بالإنجازات، ورصيده القياسي البالغ ثماني كرات ذهبية، فضلًا عن قدرته على صناعة الفارق في المباريات الحاسمة.

ويمثل مشوار الأرجنتين في كأس العالم أحد عناصر تقييم موسمه، كما تعزز مساهماته الهجومية مع إنتر ميامي من حضوره في قائمة المرشحين.

لكن فرص ميسي تبدو أكثر تعقيدًا مقارنة بالمتنافسين الذين قدموا مواسم قوية في الدوريات الأوروبية الكبرى، خاصة أن المنافسة الحالية تضم لاعبين جمعوا بين الأرقام الفردية والألقاب الجماعية.

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