مع اقتراب موعد الاعلان .. من يستحق الكرة الذهبية 2026.. هل تحسم الأرقام السباق أم تفرض البطولات كلمتها؟

لم تعد المنافسة على الكرة الذهبية لعام 2026 مجرد سباق بين مجموعة من أفضل لاعبي العالم بل تحولت إلى مواجهة مفتوحة بين مدرستين مختلفتين في تقييم النجومية؛ الأولى تمنح الأولوية للأرقام الفردية والقدرة على صناعة الفارق والثانية تضع البطولات الكبرى والتأثير الجماعي في مقدمة معايير الاختيار لتبقى هوية الفائز رهينة موازنة دقيقة بين ما قدمه كل لاعب وما حققه فريقه.

وتكتسب نسخة 2026 أهمية إضافية مع إقامة الحفل في العاصمة البريطانية لندن بدلًا من باريس احتفالًا بمرور 70 عامًا على تأسيس الجائزة في مشهد يترقب خلاله عشاق كرة القدم معرفة ما إذا كانت الأفضلية ستذهب إلى صاحب الأرقام الفردية الأعلى أم إلى اللاعب الأكثر تأثيرًا في النتائج والألقاب.

وفي قلب هذه المعركة تتباين الحسابات بين الإنجليزي هاري كين والفرنسي كيليان مبابي والإسباني لامين يامال والأرجنتيني ليونيل ميسي إلى جانب رودري وعثمان ديمبيلي في سباق لا تحسمه التصريحات وحدها وإنما تتداخل فيه الأرقام والإنجازات والسياقات التي صنعت موسم كل مرشح.

هاري كين.. الأرقام تضع قائد إنجلترا في قلب المنافسة

يدخل هاري كين مهاجم بايرن ميونيخ وقائد منتخب إنجلترا سباق الكرة الذهبية وسط توقعات تمنحه فرصة قوية للفوز بالجائزة للمرة الأولى في مسيرته مستفيدًا من حصيلته التهديفية اللافتة ومن قدرته على الجمع بين إنهاء الهجمات والمشاركة في بنائها.

ويحمل ترشيح كين بُعدًا خاصًا إذ يحلم المهاجم الإنجليزي بالتتويج بالجائزة في لندن مسقط رأسه في ليلة قد تمنحه أهم جائزة فردية في مسيرته الاحترافية وتضع حدًا لانتظار طويل رغم ما حققه من أرقام مميزة على مستوى الأندية والمنتخب.

ووفقًا للأرقام سجل كين 73 هدفًا مع ناديه ومنتخب بلاده ليقدم حصيلة تهديفية استثنائية تعزز موقفه في المنافسة وتعيد إلى الواجهة النقاش بشأن أحقية المهاجمين الصريحين في الحصول على الجائزة عندما تتجاوز مساهماتهم مجرد هز الشباك.

كيليان مبابي.. هل تكفي الأرقام الفردية لاعتلاء العرش؟

على الجانب الآخر يخوض كيليان مبابي سباق الكرة الذهبية مستندًا إلى حصيلة تهديفية ضخمة بعدما فرض نفسه ضمن أبرز نجوم كرة القدم العالمية بفضل سرعته وقدرته على صناعة الفارق في المواجهات الكبرى فضلًا عن سجله اللافت في البطولات الدولية.

ووفقًا للأرقام سجل مبابي 10 أهداف في كأس العالم 2026 ليرفع رصيده إلى 22 هدفًا في تاريخ مشاركاته بالبطولة كما تصدر قائمة هدافي الدوري الإسباني برصيد 25 هدفًا وأنهى دوري أبطال أوروبا في صدارة الهدافين بـ15 هدفًا.

وتمنح هذه الأرقام النجم الفرنسي حجة قوية أمام المصوتين خصوصًا أن التسجيل في البطولات الكبرى يظل أحد أبرز المؤشرات التي يستند إليها تقييم اللاعبين لا سيما عندما يتعلق الأمر بمهاجم يمتلك القدرة على التسجيل من أنصاف الفرص.

لامين يامال.. موهبة استثنائية في مواجهة اختبار النضج

ويمثل لامين يامال الوجه الأبرز للجيل الجديد في سباق الكرة الذهبية بعدما تحول من موهبة صاعدة في برشلونة إلى لاعب قادر على صناعة الفارق في المباريات الكبرى بفضل مهاراته الفردية وقدرته على تجاوز المدافعين وخلق الفرص لزملائه.

ويدخل النجم الإسباني المنافسة بثقة كبيرة معتبرًا أنه قدم عامًا مميزًا مع برشلونة ومنتخب بلاده وأنه يمتلك فرصة قوية للفوز بالجائزة رغم صعوبة المنافسة مع أسماء تمتلك خبرات طويلة وسجلات حافلة بالإنجازات.

وفي تصريحاته لصحيفة «سبورت» أكد يامال أنه قدم موسمًا رائعًا على مستوى النادي والمنتخب مشيرًا إلى أن فريقه حقق العديد من النجاحات بينما ظل التتويج بدوري أبطال أوروبا الإنجاز الذي كان ينقصه.

كما شدد على أن أسلوبه الفني وقدرته على تقديم كرة قدم ممتعة يجب أن يؤخذا في الاعتبار عند تقييم المرشحين في إشارة إلى أن تأثير اللاعب لا يُختزل دائمًا في عدد الأهداف والتمريرات الحاسمة.

ليونيل ميسي.. هل يملك الأسطورة فرصة لكتابة الفصل التاسع؟

بعيدًا عن صخب التصريحات بين النجوم الشباب يظل اسم ليونيل ميسي حاضرًا في النقاش بشأن الكرة الذهبية رغم تقدمه في العمر وخوضه المنافسات مع إنتر ميامي في الدوري الأمريكي.

ويمتلك النجم الأرجنتيني ثماني كرات ذهبية وهو الرقم القياسي في تاريخ الجائزة ما يجعل أي حديث عن إمكانية فوزه مرة أخرى محاطًا باهتمام استثنائي ليس فقط بسبب قيمته الفنية وإنما أيضًا لما قد يمثله الإنجاز من إضافة جديدة إلى مسيرته التاريخية.

وتتمثل الحجة الأساسية لمؤيدي ميسي في استمرار قدرته على التأثير في أداء فريقه وصناعة الفرص وتسجيل الأهداف رغم اختلاف طبيعة المنافسة في الدوري الأمريكي عن الدوريات الأوروبية الكبرى.

ووفقًا للأرقام قدم ميسي مستويات قوية مع إنتر ميامي وحصل على جائزة أفضل لاعب في الدوري الأمريكي للموسم الثاني على التوالي في نهاية عام 2025 كما تصدر قوائم التسجيل وصناعة الأهداف وتجاوز حاجز 100 هدف بقميص النادي في بداية عام 2026.

رودري.. رهان الأداء الجماعي في مواجهة بريق الهدافين

وفي الوقت الذي تتجه فيه الأنظار إلى المهاجمين أصحاب الأرقام القياسية يبرز رودري بوصفه نموذجًا مختلفًا في المنافسة إذ يعتمد حضوره على تأثيره في وسط الملعب وقدرته على تنظيم اللعب وفرض السيطرة وليس على تسجيل الأهداف وحدها.

ويمتلك اللاعب الإسباني تجربة سابقة مع الجائزة بعدما توج بالكرة الذهبية لعام 2024 وهو ما يمنحه مكانة خاصة في النقاش بشأن المرشحين ويؤكد أن الأدوار التكتيكية قد تحظى بتقدير كبير عندما تنعكس بصورة واضحة على نتائج الفريق.

و استعاد رودري أفضل مستوياته خلال كأس العالم 2026 بعدما قدم أداءً لافتًا في الأدوار الإقصائية وأسهم في سيطرة منتخب إسبانيا على منافسيه ليحصل على جائزة أفضل لاعب في البطولة.

عثمان ديمبيلي.. الدفاع عن اللقب ومطاردة إنجاز ميسي

ويأتي الفرنسي عثمان ديمبيلي نجم باريس سان جيرمان ضمن الأسماء المطروحة في سباق الكرة الذهبية في ظل التساؤلات بشأن قدرته على الاحتفاظ بالجائزة وتحقيق إنجاز لم يتكرر منذ فوز ميسي بها عام 2021.

ويختلف موقف ديمبيلي عن بقية المرشحين إذ لا يخوض السباق بحثًا عن لقبه الأول فقط وإنما يسعى إلى تأكيد أن تتويجه السابق لم يكن محطة عابرة وأنه قادر على الحفاظ على مكانته بين أفضل لاعبي العالم.

ويمثل الاحتفاظ بالكرة الذهبية تحديًا مختلفًا عن الفوز بها للمرة الأولى لأن اللاعب مطالب بإثبات استمرارية مستواه وتأثيره إلى جانب تقديم ما يكفي من الإنجازات الفردية والجماعية لإقناع المصوتين بأحقيته في مواصلة الجلوس على قمة كرة القدم العالمية.