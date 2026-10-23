ريو فرديناند: محمد صلاح يستحق الكرة الذهبية.. لاعب استثنائي وتاريخه يتحدث عن نفسه

أشاد ريو فرديناند، نجم منتخب إنجلترا ومانشستر يونايتد السابق، بالنجم المصري محمد صلاح، مشيرًا إلى حجم الحب الكبير الذي يحظى به من جماهير فريقه الجديد، ومؤكدًا أن مسيرته مع ليفربول جعلته واحدًا من أبرز اللاعبين في تاريخ النادي الإنجليزي.

محمد صلاح

وقال ريو فرديناند فى تصريحات تلفزيونية إن اللافت في تجربة محمد صلاح الجديدة ليس الأرقام التي يحققها مع فريقه فحسب، بل حجم الحب الذي يحظى به من الجماهير، موضحًا أن المدينة بأكملها تتغنى باسمه، مثلما حدث خلال فترته مع ليفربول.

وأضاف نجم مانشستر يونايتد السابق أن محمد صلاح يعد واحدًا من أفضل اللاعبين في تاريخ ليفربول، مشيرًا إلى أنه كان يستحق الفوز بالكرة الذهبية في إحدى مراحل مسيرته مع الفريق الإنجليزي.

وأكد فرديناند أن صلاح لاعب استثنائي، وأن موهبته وأرقامه وتاريخه الكروي تتحدث عن نفسها، في ظل ما قدمه من مستويات مميزة وإنجازات خلال مشواره مع ليفربول.

واختتم فرديناند حديثه بالإشارة إلى أن الرحلة الجديدة لمحمد صلاح تمثل فرصة أمام النجم المصري لإضافة المزيد من الإنجازات والبطولات إلى مسيرته الكروية، التي وصفها بالعظيمة.