زميل محمد صلاح.. نجاة حارس طرابزون سبور من حادث سير في تركيا

ذكرت تقارير صحفية، أن الكاميروني أندريه أونانا، حارس مرمى طرابزون سبور التركي، نجا من حادث سير تعرض له في شمال تركيا عقب مباراة فريقه في دوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم أمس الخميس.

كان الدولي الكاميروني، البالغ من العمر 30 عاما، في طريق عودته إلى منزله برفقة أسرته بعد فوز طرابزون سبور 2-صفر على هارتس الأسكتلندي، عندما تعرض لحادث مروري في منطقة يومرا بمدينة طرابزون.

حادث حارس طرابزون

وذكرت وسائل إعلام محلية أن سيارة اصطدمت بمركبة أونانا من الخلف، ما أدى إلى اندفاعها واصطدامها بسيارة أخرى أمامها في حادث شمل عدة مركبات.

ولم يسفر الحادث عن أي إصابات لأونانا أو أفراد أسرته، فيما سارع مسئولو النادي إلى التوجه لموقع الحادث للاطمئنان على سلامته.

ونقلت وسائل إعلام تركية عن رئيس نادي طرابزون سبور، أرطغرل دوجان، قوله إن الحارس الكاميروني بحالة جيدة ولم يتعرض لأي أذى.

وكان أونانا قد انضم إلى طرابزون سبور على سبيل الإعارة من مانشستر يونايتد في عام 2025.