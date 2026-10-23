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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمد صلاح يكتب فصلا جديدا في أوروبا.. هدف طرابزون يضع هالاند خلفه ويقربه من أساطير القارة

محمد صلاح وهالاند
محمد صلاح وهالاند
حمزة شعيب

واصل النجم المصري محمد صلاح صناعة الفارق في الملاعب الأوروبية، بعدما قاد طرابزون سبور التركي لتحقيق انتصار ثمين على هارتس الاسكتلندي بهدفين دون رد، في مواجهة حملت مكاسب مضاعفة لقائد منتخب مصر، الذي نجح في فض شراكته التهديفية مع النرويجي إرلينج هالاند، وفتح الباب أمام تحدٍ جديد في سباق الهدافين التاريخيين.

ولم يكن هدف صلاح في شباك الفريق الاسكتلندي مجرد خطوة نحو حصد ثلاث نقاط في دوري المؤتمر الأوروبي، بل مثّل محطة مهمة في مسيرته القارية، بعدما رفع رصيده إلى 66 هدفًا في بطولات الأندية الأوروبية، لينفرد بالتقدم على هالاند، الذي توقف رصيده عند 65 هدفًا وفقًا للأرقام المتداولة في القائمة التاريخية.

ركلة جزاء تمنح صلاح إنجازًا جديدًا

دخل محمد صلاح مواجهة هارتس بطموحات كبيرة، ونجح في ترجمة حضوره الهجومي إلى هدف مبكر نسبيًا، بعدما حصل طرابزون سبور على ركلة جزاء في الدقيقة 32، ليتولى النجم المصري تنفيذها بنجاح، مانحًا فريقه الأفضلية في اللقاء.

وجاء الهدف ليؤكد قيمة صلاح في اللحظات الحاسمة، إذ لم يقتصر تأثيره على مساعدة فريقه في حسم المواجهة، بل امتد إلى تعزيز سجله الشخصي في البطولات القارية، ومواصلة تقدمه في قائمة تضم نخبة من أبرز المهاجمين الذين تركوا بصمتهم في تاريخ كرة القدم الأوروبية.

ومع تقدم طرابزون سبور بهدف صلاح، واصل الفريق التركي التعامل مع المباراة بثقة، قبل أن يعزز فرانكولينو دجو النتيجة بالهدف الثاني، ليحسم أصحاب الأرض المواجهة بهدفين نظيفين.

رونالدو وميسي وليفاندوفسكي في مرمى طموح الفرعون

الإنجاز الجديد يمنح محمد صلاح فرصة لمواصلة مطاردة الأسماء الكبرى في سجل الهدافين التاريخيين للمسابقات الأوروبية للأندية، حيث تتصدر القائمة أسماء صنعت تاريخًا استثنائيًا، يتقدمها البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي والبولندي روبرت ليفاندوفسكي.

ويبلغ رصيد رونالدو 145 هدفًا، مقابل 132 هدفًا لميسي و117 هدفًا لليفاندوفسكي، وفقًا للأرقام المنشورة في القائمة التاريخية المشار إليها، بينما يواصل صلاح تعزيز حصيلته في موسم جديد يمنحه فرصة لإضافة المزيد إلى سجله القاري.

وتكمن أهمية المرحلة الحالية في قدرة النجم المصري على استثمار مشاركاته مع طرابزون سبور، خاصة أن كل هدف جديد يرفع رصيده ويعزز موقعه بين أبرز الهدافين في تاريخ المسابقات الأوروبية.

طرابزون سبور يمنح صلاح منصة جديدة للتألق

يمثل انتقال محمد صلاح إلى طرابزون سبور محطة مختلفة في مسيرته الاحترافية، بعدما بدأ تجربة جديدة في الدوري التركي عقب سنوات حافلة بالإنجازات في إنجلترا.

ويبدو أن النجم المصري يسعى إلى تحويل هذه التجربة إلى فرصة إضافية لتأكيد استمراريته التهديفية، والمنافسة على الأرقام الفردية، بالتوازي مع طموحات فريقه في تحقيق نتائج قوية على المستويين المحلي والقاري.

ومع الانطلاقة الإيجابية في دوري المؤتمر الأوروبي، تزداد أهمية المباريات المقبلة بالنسبة لصلاح، الذي يمتلك فرصة لمواصلة التقدم في سباق الهدافين، بينما يتطلع طرابزون سبور إلى البناء على انتصاره أمام هارتس ومواصلة مشواره الأوروبي بأفضل صورة ممكنة.

محمد صلاح طرابزون هالاند

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