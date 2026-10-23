خالد الغندور: حسام حسن يدرس تقديم موعد معسكر منتخب مصر

كشف الإعلامي خالد الغندور عن تفكير حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، في تقديم موعد تجمع لاعبي الفراعنة خلال المعسكر المقبل، حال صدور قرار بتأجيل انطلاق بطولة كأس السوبر المصري.

وقال خالد الغندور في تصريحات تلفزيونية، إن الجهاز الفني لمنتخب مصر يدرس استغلال احتمالية تأجيل البطولة لمنح المنتخب فترة إعداد أطول، بما يساعد على متابعة العناصر المحلية المرشحة للانضمام إلى صفوف الفراعنة وتقييم مستواها عن قرب.

وأضاف أن الجهاز الفني يسعى إلى تجهيز اللاعبين وتأهيلهم بالشكل المناسب خلال المعسكر المقبل، استعدادًا لمواجهتي مالاوي المرتقبتين في التصفيات الإفريقية، في إطار خطة المنتخب لتحقيق أفضل جاهزية قبل المباراتين.