محمد عبد المنعم في قائمة نيس لمواجهة بريست في الدوري الفرنسي

أعلن نادي نيس الفرنسي تواجد المدافع المصري محمد عبد المنعم ضمن قائمة الفريق استعدادًا لمواجهة بريست، في إطار منافسات الدوري الفرنسي، في ظل سعي الفريق لتحقيق نتيجة إيجابية ومواصلة مشواره في المسابقة.

قائمة نيس لمباراة بريست

حراسة المرمى: تيدي بولهندي - يهفان ضيوف - بونسوت مارتن.

خط الدفاع: محمد عبد المنعم - جوناثان كلاوس - حمزة كوتون - ماندزا كزافييه - جيلان مورانا - يوسف ندايشيمي - نكونكو نيلز - سيدو أليدو.

خط الوسط: هشام بوداوي - جبريل كوليبالي - مورجان سامسون - أكسيل فيتسل.

خط الهجوم: محمد عمورة - هاين جوتييه - سفيان ديوب - يانسون إسحاق - نجومو ناثان - إيلي واهي.

ويحتل نيس المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 8 نقاط.