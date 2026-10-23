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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد مباراة الزمالك والجيش الرواندي في دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

الزمالك
الزمالك
ياسمين تيسير

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة  الجيش الرواندي، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات إياب الدور التمهيدي الثاني لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الزمالك والجيش الرواندي في دوري أبطال أفريقيا 

وتنطلق مباراة الزمالك والجيش الرواندي غدا السبت م في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والجيش الرواندي 

  وتذاع مباراة الزمالك والجيش الرواندي عبر قناة أون سبورت

 و يٌعقد في تمام الساعة الثالثة عصر اليوم الجمعة بأحد فنادق القاهرة، الاجتماع الفني الخاص بمباراة الزمالك أمام الجيش الرواندي في إياب الدور التمهيدي الثاني لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

الزمالك الجيش الروندي افريقيا

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