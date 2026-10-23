حكم مباراة مصر واليمن اليوم في كأس الخليج للناشئين

يخوض منتخب مصر للناشئين مواليد 2009 مواجهة مهمة أمام نظيره اليمني، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس الخليج تحت 17 عامًا، المقامة في قطر، وسط طموحات بمواصلة الانتصارات وإنهاء الدور الأول بالعلامة الكاملة.

وأعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الخليجي لكرة القدم تعيين طاقم تحكيم قطري وعماني لإدارة المباراة، المقرر إقامتها على استاد سعود بن عبدالرحمن، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

حمد العسيائي حكمًا لمباراة مصر واليمن

أسندت لجنة الحكام إدارة المواجهة إلى القطري حمد العسيائي حكمًا للساحة، ويعاونه إبراهيم الدوسري مساعدًا أول، والعماني جاسم العامري مساعدًا ثانيًا، فيما يتولى عبدالمجيد الغداني مهمة الحكم الرابع، ويقوم عبدالرحمن العمري بتقييم أداء طاقم التحكيم.

وتأتي هذه المواجهة في توقيت مهم للمنتخب المصري، الذي يسعى إلى استثمار بدايته القوية في البطولة وتحقيق نتيجة إيجابية أمام المنتخب اليمني، من أجل تعزيز موقعه في صدارة المجموعة الثانية.

منتخب مصر يتصدر المجموعة الثانية

يدخل منتخب مصر المباراة بمعنويات مرتفعة، بعدما حقق الفوز في أول جولتين من دور المجموعات، إذ استهل مشواره بانتصار كبير على السعودية بنتيجة 5-0، قبل أن يتغلب على الكويت بثلاثة أهداف دون رد.

وبهذه النتائج، يتصدر المنتخب المصري ترتيب المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، ليضع نفسه في موقف قوي قبل الجولة الأخيرة، التي يسعى خلالها إلى تأكيد تفوقه ومواصلة عروضه المميزة.

ويأمل الجهاز الفني للفراعنة الصغار في الحفاظ على التركيز والانضباط، مع استغلال الفاعلية الهجومية التي ظهر بها الفريق خلال المباراتين السابقتين، وتجنب التراخي أمام المنافس اليمني.

نظام التأهل في كأس الخليج للناشئين

تشهد بطولة كأس الخليج تحت 17 عامًا مشاركة عشرة منتخبات، هي قطر والصين والإمارات والبحرين وعمان ومصر والسعودية والكويت واليمن والعراق، حيث تمت دعوة منتخبي مصر والصين للمشاركة في المنافسات.

وتنص لوائح البطولة على تأهل المنتخبين صاحبي المركزين الأول والثاني في كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي، ما يزيد من أهمية حصد النقاط خلال مرحلة المجموعات.

ويسعى المنتخب المصري إلى مواصلة نتائجه الإيجابية وحجز بطاقة التأهل إلى المربع الذهبي، في إطار طموحاته للمنافسة على اللقب، مستفيدًا من البداية القوية التي حققها أمام السعودية والكويت.

موعد مباراة منتخب مصر للناشئين أمام اليمن

تقام مباراة مصر ضد اليمن، الجمعة 23 أكتوبر 2026، الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على استاد سعود بن عبدالرحمن في قطر.