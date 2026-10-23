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«لديه وعد من الخطيب».. هل يرحل إمام عاشور عن الأهلي؟
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

«لديه وعد من الخطيب».. هل يرحل إمام عاشور عن الأهلي؟

إمام عاشور
إمام عاشور
حمزة شعيب

عاد مستقبل إمام عاشور، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى دائرة الاهتمام، وسط تساؤلات حول إمكانية رحيله عن القلعة الحمراء، في ظل ما يتردد بشأن وجود وعود من محمود الخطيب، رئيس النادي، تتعلق بمستقبل اللاعب.

ورغم تداول تكهنات حول اهتمام أندية خارجية بالحصول على خدمات إمام عاشور، فإن الموقف الرسمي المعلن يشير إلى استمرار اللاعب مع الأهلي، بعدما أعلن النادي تمديد عقده حتى عام 2030.

الأهلي يحسم ملف عقد إمام عاشور

أعلن الأهلي رسميًا، في 26 أغسطس 2026، تمديد عقد إمام عاشور حتى عام 2030، عقب استكمال الإجراءات الإدارية والمالية الخاصة بالاتفاق.

وأوضح النادي أن تمديد التعاقد جرى بالتنسيق بين المسؤولين عن قطاع الكرة وإدارة العقود، فيما أعرب اللاعب عن تقديره للنادي وجماهيره ورغبته في مواصلة مسيرته خلال السنوات المقبلة.

ويمثل العقد الجديد خطوة مهمة في تأكيد تمسك الأهلي بأحد أبرز عناصر خط الوسط، كما يمنح النادي موقفًا تفاوضيًا أقوى في حال وصول عروض مستقبلية للتعاقد معه.

هل يرحل اللاعب رغم عقده الجديد؟

ارتبط اسم إمام عاشور خلال فترات سابقة بتقارير عن اهتمام أندية سعودية وتركية بضمه، لكن وجود اهتمام محتمل لا يعني بالضرورة تقدم مفاوضات رسمية أو اقتراب اللاعب من الرحيل.

أما ما يتردد عن حصوله على وعد من محمود الخطيب يسمح له بالمغادرة مستقبلًا، فلم يتسنَّ تأكيده من خلال إعلان رسمي موثوق.

وبالتالي، لا توجد حتى الآن معلومات رسمية كافية للجزم برحيل إمام عاشور عن الأهلي، فيما يظل عقده الممتد حتى 2030 هو الموقف التعاقدي المعلن بين الطرفين.

إمام عاشور محمود الخطيب الأهلي

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