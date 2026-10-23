باريس سان جيرمان يجهز 40 مليون يورو لخطف نجم برشلونة

عاد اسم الإسباني جافي، لاعب وسط برشلونة، إلى دائرة الشائعات المتعلقة بالانتقالات، بعدما ربطت تقارير صحفية بينه وبين اهتمام باريس سان جيرمان الفرنسي، الذي يدرس إمكانية تقديم عرض تصل قيمته إلى 40 مليون يورو للحصول على خدمات اللاعب.

ووفقًا لما أورده موقع TransferFeed نقلًا عن تقارير إسبانية، فإن لويس إنريكي، المدير الفني لباريس سان جيرمان، يرغب في ضم جافي، في إطار خطة النادي لتدعيم خط الوسط بعناصر قادرة على تقديم الإضافة الفنية خلال المواسم المقبلة.

جافي على رادار باريس

يمتلك جافي قدرات فنية مميزة، بفضل قدرته على الضغط واستعادة الكرة والتحرك في المساحات الضيقة، إلى جانب مرونته في أداء الأدوار المختلفة بوسط الملعب.

ويرتبط اللاعب بمشروع برشلونة الرياضي، ما يجعل أي محاولة للتعاقد معه بحاجة إلى مفاوضات بين الناديين، فضلًا عن موافقة اللاعب على تفاصيل الانتقال حال تقدم المفاوضات إلى مراحل رسمية.

هل يوافق برشلونة على رحيله؟

يبقى موقف برشلونة من بيع غافي العامل الحاسم في تحديد مستقبل الصفقة، خاصة أن اللاعب يمثل أحد الأسماء الشابة التي يعول عليها النادي في بناء تشكيلته للمستقبل.

وحتى الآن، لا يوجد إعلان رسمي يؤكد تقديم باريس سان جيرمان عرضًا نهائيًا بقيمة 40 مليون يورو، وبالتالي تظل الأنباء المتداولة في إطار التقارير والشائعات المتعلقة بسوق الانتقالات.