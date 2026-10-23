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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأهلي والزمالك في مهمة جديدة بدوري الكرة النسائية.. اليوم

الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك
حمزة شعيب

تتجه الأنظار إلى منافسات دوري الكرة النسائية المصري، اليوم الجمعة 23 أكتوبر 2026، مع خوض فريقي الأهلي والزمالك مواجهتين جديدتين ضمن مباريات الجولة السادسة، في إطار سعي كل فريق لمواصلة المنافسة وتحسين موقعه في جدول الترتيب.

ويحل فريق سيدات الأهلي ضيفًا على نادي رع، بينما يستضيف الزمالك فريق «إس إي كيه إف سي»، في مباراتين يسعى خلالهما القطبان لتحقيق نتيجة إيجابية ومواصلة مشوارهما في المسابقة.

الأهلي يبحث عن مواصلة الانتصارات

يدخل الأهلي مواجهته أمام رع بطموح تحقيق فوز جديد، بعدما قدم نتائج قوية خلال الجولات الماضية، من بينها الفوز على الزمالك بنتيجة 6-0، والتغلب على سموحة بعشرة أهداف دون رد، ثم الفوز على إنبي بنتيجة 7-1.

ويطمح الفريق الأحمر إلى استثمار هذه النتائج الإيجابية ومواصلة حصد النقاط، في ظل المنافسة القوية على المراكز المتقدمة في جدول ترتيب الدوري.

الزمالك يسعى لتصحيح المسار

على الجانب الآخر، يخوض الزمالك مواجهة إس إي كيه إف سي بحثًا عن تحقيق نتيجة إيجابية، بعد تباين نتائجه خلال الجولات السابقة.

وكان الفريق الأبيض قد حقق فوزًا كبيرًا على بيراميدز بنتيجة 7-2 في الجولة الماضية، وهو ما يمنحه دفعة معنوية قبل مواجهة اليوم، مع تطلعه إلى مواصلة الانتصارات وتحسين موقعه في جدول المسابقة.

موعد مباراتي الأهلي والزمالك

وتقام المواجهتان اليوم الجمعة في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة.

  • رع أمام الأهلي: ملعب مياه القاهرة.
  • الزمالك أمام إس إي كيه إف سي: الملعب الفرعي لنادي الزمالك.

وتحمل المباراتان أهمية للفريقين في سباق النقاط، وسط تطلعات جماهير الكرة النسائية لمتابعة منافسات أكثر قوة وإثارة خلال الموسم الحالي.

دوري الكرة النسائية المصري الأهلي فريق سيدات الأهلي الزمالك

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