عمرو الجزار عن رسالة الخطيب: تي شيرت الأهلي نعمة ولازم نقدرها

علق عمرو الجزار، لاعب النادي الأهلي، على رسالة محمود الخطيب رئيس النادي، بشأن تحذيره للاعبي الفريق بعد تراجع الأداء خلال الفترة الأخيرة.

وقال عمرو الجزار بتصريحات عبر شاشة قناة الأهلي: «في تقصير وأي حد يقول غير كدة يبقى مبيقولش الحد، وهي كبوة ودي إشارة بتقول إن في حاجة غلط ولازم تقف عشان تعدل وتصلح من نفسك، وأكيد الأهلي هيرجع أقوى».

وأضاف: «كابتن الخطيب شخص غيور جدًا على النادي، وهو شخص بسيط في المواقف اللي اتعاملت معاه فيها، ودايمًا موجود معانا وبيساندنا، ومفيش تكلفه في التعامل».

واختتم عمرو الجزار حديثه: «المكان نعمة كبيرة من ربنا، ولازم تحافظ وتقدر قيمة تي شيرت الأهلي».