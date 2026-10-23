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مواعيد مباريات اليوم الجمعة 23-10-2026 والقنوات الناقلة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 23-10-2026 والقنوات الناقلة

ماميلودي صن داونز
ماميلودي صن داونز
رباب الهواري

تشهد ملاعب كرة القدم حول العالم، اليوم الجمعة 23 أكتوبر 2026، إقامة مجموعة من المباريات القوية في مختلف البطولات والمسابقات المحلية والقارية، وسط ترقب جماهيري لمواجهات تحمل أهمية كبيرة للأندية المشاركة.

وتتصدر مباريات الدوري السعودي للمحترفين اهتمامات الجماهير، حيث يلتقي الهلال مع القادسية في مواجهة مرتقبة، بينما يخوض النصر اختبارًا أمام الفيصلي، في إطار المنافسة على تحقيق الانتصارات وحصد النقاط.

كما تتواصل منافسات الدوريات الأوروبية، بإقامة مباريات في الدوري الإنجليزي والإسباني والفرنسي والإيطالي والألماني والتركي، إلى جانب عدد من المواجهات المهمة ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

تقام مباراة واحدة ضمن منافسات الدوري الإنجليزي، حيث يلتقي إبسويتش تاون مع نوتينجهام فورست، في مواجهة يسعى خلالها الفريقان لتحقيق نتيجة إيجابية.

* إبسويتش تاون ضد نوتينجهام فورست: الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة، عبر قناة بي إن سبورتس 1.

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

تتواصل منافسات الدوري الإسباني بمواجهة تجمع بين ديبورتيفو ألافيس ومالاجا، في لقاء يطمح خلاله الفريقان إلى حصد النقاط.

* ديبورتيفو ألافيس ضد مالاجا: الساعة 10 مساءً، عبر قناة بي إن سبورتس 3.

مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة

تتجه الأنظار إلى منافسات الدوري السعودي للمحترفين، الذي يشهد إقامة ثلاث مباريات قوية، أبرزها مواجهة الهلال والقادسية، إلى جانب لقاء النصر والفيصلي.

* الفيصلي ضد النصر: الساعة 4:30 مساءً.
* الاتحاد ضد الدرعية: الساعة 6:30 مساءً.
* القادسية ضد الهلال: الساعة 9 مساءً.

وتُنقل مباريات الدوري السعودي عبر قنوات ثمانية، وفقًا للبيانات الواردة في جدول المباريات.

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

* بريست ضد نيس: الساعة 9:45 مساءً، عبر قناة بي إن سبورتس 4.

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

* تورينو ضد مونزا: الساعة 9:45 مساءً.

مواعيد مباريات الدوري الألماني

* شتوتجارت ضد بوروسيا مونشنجلادباخ: الساعة 9:30 مساءً.

مواعيد مباريات الدوري التركي

* ألانيا سبور ضد كوجالي سبور: الساعة 8 مساءً.

مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا

تشهد منافسات دوري أبطال أفريقيا إقامة أربع مباريات، في إطار سعي الأندية المشاركة إلى مواصلة مشوارها القاري والمنافسة على التأهل إلى الأدوار المقبلة.

* بيترو أتلتيكو ضد سكوتلاند الزيمبابوي: الساعة 6 مساءً.
* أورلاندو بايريتس ضد أفريكان ستارز: الساعة 8:30 مساءً.
* ماميلودي صن داونز ضد ويليتي: الساعة 9 مساءً.
* مولودية الجزائر ضد إينوجو رينجرز: الساعة 10 مساءً.

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