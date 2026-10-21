موعد مباراتي ريال مدريد وبرشلونة في الجولة 13 من الدوري الإسباني

أعلنت رابطة الدوري الإسباني مواعيد مباريات الجولة الثالثة عشرة من منافسات موسم 2026-2027، والتي تشهد مواجهتين مرتقبتين لفريقي ريال مدريد وبرشلونة، في ظل المنافسة على صدارة جدول ترتيب المسابقة.

ويخوض ريال مدريد مواجهة قوية أمام سيلتا فيجو، على ملعب «سانتياجو برنابيو»، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة، حيث يسعى الفريق الملكي إلى تحقيق الفوز ومواصلة المنافسة على المراكز المتقدمة في جدول الترتيب.

في المقابل، يستضيف برشلونة نظيره فياريال على ملعب «سبوتيفاي كامب نو»، في مواجهة يطمح خلالها الفريق الكتالوني إلى مواصلة نتائجه الإيجابية والحفاظ على صدارة الدوري الإسباني.

ويحتل ريال مدريد المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 21 نقطة، بعدما حقق الفوز في 7 مباريات وتلقى هزيمتين، بينما يتصدر برشلونة الترتيب برصيد 27 نقطة، محققًا العلامة الكاملة بعد مرور 9 جولات.

موعد مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو

يلتقي ريال مدريد مع سيلتا فيجو يوم السبت الموافق 21 نوفمبر، على ملعب «سانتياجو برنابيو»، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

موعد مباراة برشلونة وفياريال

يستضيف برشلونة فريق فياريال يوم الأحد الموافق 22 نوفمبر، على ملعب «سبوتيفاي كامب نو»، في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، والرابعة عصرًا بتوقيت مكة المكرمة.