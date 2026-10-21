التوقيتات الجديدة .. مواعيد مباريات الزمالك في كأس عاصمة مصر

تلقى نادي الزمالك خطابًا من رابطة الأندية المصرية المحترفة، يفيد بتعديل جدول مباريات الفريق المتبقية في دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر من الجولة الثانية وحتى الجولة الخامسة، بعد تأجيل بطولة كأس السوبر المصري.

وأصبحت مواعيد مباريات الزمالك في كأس عاصمة مصر كالتالي:

الجولة الثانية .. وادي دجلة × الزمالك يوم الاثنين 2 نوفمبر الساعة 5:00 مساءً على ستاد السويس الجديد

الجولة الثالثة .. راحة

الجولة الرابعة.. الزمالك × الاتحاد السكندري يوم الثلاثاء 12 يناير الساعة 8:00 مساءً على ستاد القاهرة الدولي

الجولة الخامسة .. طلائع الجيش × الزمالك يوم الثلاثاء 19 يناير الساعة 8:00 مساءً على ستاد الكلية الحربية.