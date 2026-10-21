بيراميدز يكشف حقيقة بلاغ النيابة العامة بشأن اختراق سيستم اتحاد الكرة

كشف أحمد جلال، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، حقيقة ما تردد بشأن تقديم نادي بيراميدز بلاغًا جديدًا إلى النيابة العامة ضد الاتحاد المصري لكرة القدم، على خلفية أزمة سيستم قيد وانتقالات اللاعبين، مؤكدًا أن البلاغ يعود إلى ديسمبر 2025، وليس بلاغًا جديدًا ضد اتحاد الكرة.

بيراميدز

وأوضح أحمد جلال أن البلاغ يتعلق بواقعة اختراق سيستم انتقالات اللاعبين التابع لاتحاد الكرة، والتي أُثيرت على خلفية أزمة قيد عدد من لاعبي قطاع الناشئين، مشيرًا إلى أن البلاغ يستهدف الوقائع والأطراف المتورطة فيها، ومن بينهم أولياء أمور اللاعبين ومنطقة بني سويف لكرة القدم، وليس اتحاد الكرة باعتباره طرفًا متهمًا بشكل مباشر.

وأضاف أحمد جلال أن إدراج اتحاد الكرة ضمن إجراءات التحقيق يأتي في إطار مسؤوليته عن منظومة القيد والتسجيل، باعتباره الجهة التي تدير السيستم الإلكتروني الذي تُحفظ عليه بيانات اللاعبين وانتقالاتهم، بما يسمح للنيابة العامة بسماع أقوال المسؤولين المعنيين بشأن واقعة الاختراق وما ترتب عليها من تغييرات في بيانات القيد.

وشدد أحمد جلال على سلامة موقف نادي بيراميدز واستمارات القيد الخاصة به، موضحًا أن جوهر الأزمة يتعلق باختراق سيستم انتقالات اللاعبين، وما يستدعيه ذلك من تحقيقات لتحديد المسؤول عن الواقعة وكشف ملابساتها.

واختتم أحمد جلال تصريحاته بالتأكيد على أن وجود اتحاد الكرة ضمن إجراءات التحقيق لا يعني توجيه اتهام مباشر إليه، وإنما يرتبط بكونه الجهة المسؤولة عن المنظومة الإلكترونية محل الواقعة، والمعنية بتوضيح حقيقة ما حدث أمام جهات التحقيق.