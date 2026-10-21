تعرف على مواعيد مباريات بيراميدز في كأس عاصمة مصر

تلقى نادي بيراميدز إخطارا من رابطة الأندية المصرية المحترفة بشأن تعديلات على جدول مباريات الفريق في مرحلة المجموعات من بطولة كأس عاصمة مصر بعد تقديم موعد مباراة الجولة الثانية.

وجاء جدول مباريات الفريق على النحو التالي:

الجولة الثانية: سموحة * بيراميدز .. يوم 3-11 .. الساعة 8 مساء .. استاد برج العرب بالإسكندرية.

الجولة الثالثة : بيراميدز * مودرن سبورت .. يوم 1-12 .. الساعة 8 مساء .. استاد الدفاع الجوي

الجولة الرابعة: البنك الأهلي * بيراميدز .. يوم 12-1 .. الساعة 5 مساء .. استاد السلام

جدير بالذكر أن بيراميدز حقق الفوز في الجولة الأولى من دور المجموعات على حساب نادي القناة بثلاثة أهداف مقابل هدفين.