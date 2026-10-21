تشكيل سيراميكا كليوباترا ضد منتخب السويس بتروجيت بالدوري

أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة الكابتن علي ماهر ، تشكيل الفريق لمواجهة السويس بتروجيت في الجولة السابعة من بطولة الدوري العام.

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد علاء.

خط الدفاع: حسين السيد - محمد المغربي - معاذ أحمد - فتحي محمد.

خط الوسط: عمرو قلاوة - محمد رضا بوبو - عمرو السولية - بيتر كوركيس - مروان عثمان.

خط الهجوم: جراديشار.

يجلس على مقاعد البدلاء كل من:

محمد بسام - أحمد هاني - فوزي الحناوي - صديق ايجولا - سمير العراقي - أحمد بلحاج - محمد شيكا - خالد النبرصي - أيمن موكا.