على ملعبه.. غزل المحلة يحقق الفوز الأول بالدوري على حساب الاتحاد السكندري

حقق فريق غزل المحلة الفوز الأول في بطولة الدوري المصري على حساب الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف في المباراة التي تقام بينهما حالياً على ستاد المحلة، ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.



أحرز عبد الفتاح شتا هدف تقدم غزل المحلة فى الدقيقة 30 قبل أن يعزز عمرو جمعة بالهدف الثانى فى الدقيقة الثانية من عمر الوقت البدل الضائع للشوط الأول.

ونجح حسام حسن لاعب الاتحاد السكندري في تقليص الفارق عقب إحراز هدف الأول لصالح زعيم الثغر في الدقيقة 46.

بهذه النتيجة، ارتفع رصيد فريق غزل المحلة إلى النقطة الرابعة محتلاً المركز التاسع عشر بجدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز، بينما توقف رصيد الاتحاد السكندري عند النقطة 13 محتلاً المركز الخامس.



وخاض الاتحاد السكندري المباراة بتشكيل مكون من :-

صبحي سليمان

خالد مسعد

مصطفى إبراهيم

أحمد مصطفى ميدو

أيمن عوض

محمد فخري

محمد تونى

أنور علاء

إسحاق سافيو

أجوزيف أرنولا

حسام حسن