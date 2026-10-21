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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

غزل المحلة يتقدم على الاتحاد السكندرى 2-0 فى الشوط الأول

غزل المحلة
غزل المحلة
حسام الحارتي

تقدم فريق غزل المحلة على الاتحاد السكندري بهدفين دون رد في الشوط الأول، في المباراة التي تقام بينهما حالياً على ستاد المحلة، ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.

أحرز عبد الفتاح شتا هدف تقدم غزل المحلة فى الدقيقة 30 قبل أن يعزز عمرو جمعة بالهدف الثانى فى الدقيقة الثانية من عمر الوقت البدل الضائع للشوط الأول.

وخاض الاتحاد السكندري المباراة بتشكيل مكون من :-

صبحي سليمان

خالد مسعد

مصطفى إبراهيم

أحمد مصطفى ميدو

أيمن عوض

محمد فخري

محمد تونى

أنور علاء

إسحاق سافيو

أجوزيف أرنولا

حسام حسن

غزل المحلة الاتحاد السكندري ستاد المحلة لدوري المصري الممتاز

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