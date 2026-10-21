غزل المحلة يتقدم على الاتحاد السكندرى 2-0 فى الشوط الأول

تقدم فريق غزل المحلة على الاتحاد السكندري بهدفين دون رد في الشوط الأول، في المباراة التي تقام بينهما حالياً على ستاد المحلة، ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.

أحرز عبد الفتاح شتا هدف تقدم غزل المحلة فى الدقيقة 30 قبل أن يعزز عمرو جمعة بالهدف الثانى فى الدقيقة الثانية من عمر الوقت البدل الضائع للشوط الأول.

وخاض الاتحاد السكندري المباراة بتشكيل مكون من :-

صبحي سليمان

خالد مسعد

مصطفى إبراهيم

أحمد مصطفى ميدو

أيمن عوض

محمد فخري

محمد تونى

أنور علاء

إسحاق سافيو

أجوزيف أرنولا

حسام حسن