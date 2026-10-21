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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أحمد مكي: الاتحاد السكندري يستهدف المربع الذهبي.. وأزمة القيد في طريقها للحل

أحمد حسن مكي
أحمد حسن مكي
محمد سمير

أكد أحمد مكي، المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري، أن إدارة النادي تعمل على إنهاء أزمة إيقاف القيد خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن ملف القيد يتضمن قضية واحدة فقط، وأن الإدارة تمتلك الاستعداد الكامل للتعامل معها وإنهائها في أقرب وقت، بما يضمن توفير الاستقرار للفريق ومواصلة العمل لتحقيق طموحات جماهير زعيم الثغر.

وأوضح مكي في تصريحاته لبرنامج الديفندر الذي يقدمه الإعلامي الدكتور أحمد البكري' على قناة الشمس الزرقاء '  أن إدارة الاتحاد السكندري تحرص على توفير جميع سبل الدعم والاستقرار للجهاز الفني واللاعبين، من أجل تقديم مستويات فنية مميزة وتحقيق النتائج التي تتناسب مع قيمة النادي وتاريخه، مؤكدًا وجود حالة من التعاون والتفاهم بين جميع الأطراف بهدف إعادة الفريق إلى مكانته الطبيعية.

وأضاف المدير الفني أن المنافسة على المربع الذهبي تمثل هدفًا أساسيًا للفريق خلال الموسم الحالي، في ظل امتلاك اللاعبين الطموح والرغبة في تقديم موسم قوي، وتحسين النتائج، ومنافسة مختلف الفرق من أجل تحقيق أفضل مركز ممكن في جدول المسابقة.

وشدد مكي على ثقته في قدرة الاتحاد السكندري على الظهور بصورة أفضل خلال المرحلة المقبلة، في ظل الدعم الذي يحظى به الفريق من الإدارة، وإصرار الجهاز الفني واللاعبين على تلبية طموحات الجماهير السكندرية، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب المزيد من التركيز والعمل الجاد من أجل تحقيق الأهداف المحددة.

وتحدث المدير الفني عن مواجهة غزل المحلة المرتقبة، مؤكدًا صعوبتها في ظل رغبة الفريقين في تحقيق نتيجة إيجابية، موضحًا أن الاتحاد السكندري يخوض جميع مبارياته بهدف الفوز وحصد النقاط الثلاث، دون الالتفات إلى اسم المنافس، مع ضرورة التعامل مع كل مباراة بالتركيز والجدية المطلوبين.

واختتم مكي تصريحاته بالتأكيد على أن مباريات الموسم تمثل محطات مهمة في مشوار الفريق، وأن اللاعبين مطالبون ببذل أقصى جهد داخل الملعب، من أجل تحقيق الانتصارات وإسعاد جماهير زعيم الثغر، وتحويل العمل اليومي إلى نتائج إيجابية تدعم طموحات النادي في المنافسة على المربع الذهبي.

أحمد مكي الاتحاد السكندري المربع الذهبي أزمة القيد

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