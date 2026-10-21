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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

«شبانة»: الأهلي يفكر في تجديد عقد أشرف داري.. وعمر فايد وحسام عبدالمجيد على رادار الفريق

الأهلي
الأهلي
محمد سمير

أكد الإعلامي محمد شبانة أن سيد عبدالحفيظ قام بخطوة مهمة داخل النادي الأهلي بشأن متابعة مستوى المدافع المغربي أشرف داري، في ظل تفكير النادي في حسم موقفه من تجديد عقد اللاعب، إلى جانب استمرار البحث عن تدعيمات جديدة لخط الدفاع.

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يذاع على قناة "CBC": "سيد عبدالحفيظ عمل حاجة مهمة جدًا في الأهلي، وطلب تقريرًا عن أشرف داري كل 5 مباريات، فهل الأهلي بيفكر يجدد عقده؟ معرفش لسه، لكن اللي أعرفه أن عقده ممتد حتى نهاية الموسم القادم".

وأضاف: "الأهلي بيفكر في أنه لو أشرف داري أدى بشكل جيد حتى يناير، يغلق باب التعاقد مع مدافع ويتم تمديد عقده".

وتابع: "الأهلي يسعى لتدعيم خط الدفاع، ولن يغلق ملف ياسر إبراهيم، وفي حالة عدم تجديد عقد اللاعب، سيتم التعاقد مع مدافع جديد".

واختتم شبانة تصريحاته قائلًا: "عمر فايد وحسام عبدالمجيد من المرشحين لتدعيم صفوف الأهلي، وحتى لو لم يتم التعاقد مع أحدهما في يناير، سيتم التعاقد مع أحدهما في الصيف".

الأهلي أشرف داري تجديد عقد أشرف داري حسام عبدالمجيد عمر فايد

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