فتحي سند يُشيد بـ «بيراميدز» بعد الفوز على طلائع الجيش: «موكوينا نمبر 1» ومختلف

أشاد الناقد الرياضي فتحي سند بالمستوى الذي يقدمه فريق بيراميدز، بعد فوزه على طلائع الجيش بنتيجة 4-1، مؤكدًا أحقيته بالانفراد بصدارة جدول ترتيب الدوري.

وكتب فتحي سند عبر حسابه على فيسبوك: "بيراميدز.. العلامة الكاملة.. فاز على الطلائع 4/1 وينفرد بالصدارة.. بجدارة..

موكوينا " نمبر 1 “.. ومختلف !”.

وقرّر الجنوب إفريقي رولاني موكوينا، المدير الفني لفريق بيراميدز، منح لاعبيه راحة سلبية لمدة 24 ساعة، عقب الفوز الكبير على طلائع الجيش بنتيجة 4-1، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز.

وواصل بيراميدز انطلاقته القوية في المسابقة، بعدما رفع رصيده إلى 21 نقطة، لينفرد بصدارة جدول ترتيب الدوري المصري، عقب الانتصار الذي تحقق على استاد جهاز الرياضة العسكري.

بيراميدز يستعد لمواجهة المريخ بنتيو

ومن المقرّر أن يستأنف الفريق تدريباته بداية من الخميس، استعدادًا لمواجهة المريخ بنتيو، بطل جنوب السودان، يوم السبت المقبل، في إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.