حمادة المصري: معتمد جمال مدرب مجتهد.. ولاعبو الزمالك مطالبون ببذل أقصى جهد

أكد حمادة المصري، لاعب الأهلي السابق، احترامه لمعتمد جمال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مشددًا على أنه مدرب محترم ويستحق الدعم خلال الفترة الحالية.

وقال المصري، خلال برنامج «الماتش»، الذي يقدمه الإعلامي محمد طارق أضا عبر قناة «صدى البلد»، إن لاعبي الزمالك مطالبون ببذل أقصى مجهود داخل الملعب، والعمل بروح جماعية من أجل تحقيق النتائج الإيجابية وإسعاد جماهير القلعة البيضاء.

وتابع المصري أن استمرار إيقاف القيد يفرض على لاعبي الزمالك مسؤولية كبيرة، في ظل صعوبة تدعيم صفوف الفريق بصفقات جديدة، وهو ما يتطلب من العناصر الحالية تقديم أفضل ما لديها، تحت قيادة المدرب المجتهد معتمد جمال.