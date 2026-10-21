محمد عواد يزور أحمد خالد في الإسكندرية بعد إصابته أمام الزمالك

يعتزم محمد عواد، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، التوجّه إلى الإسكندرية لزيارة أحمد خالد، لاعب بترول أسيوط، والاطمئنان على حالته الصحية، عقب الإصابة القوية التي تعرض لها خلال مواجهة الفريقين ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الممتاز.

وجاءت مبادرة عواد في إطار حرصه على مساندة لاعب بترول أسيوط، الذي تعرض لكسر في الساق إثر التحام بينه وبين حارس الزمالك خلال أحداث المباراة، في لقطة انتهت بمغادرته أرض الملعب متأثرًا بالإصابة.

ومن المنتظر أن يحرص حارس الزمالك خلال الزيارة على تقديم الدعم المعنوي لأحمد خالد، في ظل صعوبة الإصابة التي تعرض لها، والتأكيد على مساندته خلال الفترة المقبلة.

وكان أحمد خالد قد بدأ المباراة من مقاعد البدلاء، قبل مشاركته بديلًا، إلا أن مشاركته لم تستمر طويلًا بعدما تعرض للإصابة خلال الكرة المشتركة مع عواد، ليغادر الملعب ويثير قلق الجهاز الفني لفريقه.