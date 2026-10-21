ناصر منسي يُواصل التدريبات المُنفردة انتظارًا للتحقيق في الزمالك

يُواصل ناصر منسي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أداء التدريبات بشكل منفرد، لحين خضوعه للتحقيق أمام الشئون القانونية بالنادي، على خلفية الواقعة التي شهدتها مباراة الفريق أمام الجيش الرواندي، بعد ما ألقى قميص الزمالك على أرض الملعب عقب تسجيله هدفًا خلال اللقاء.

وكانت إدارة الزمالك قد قررت إيقاف اللاعب وإحالته للتحقيق، إلى جانب توقيع غرامة مالية مغلظة عليه، بسبب تصرفه خلال مواجهة الجيش الرواندي في منافسات دوري أبطال أفريقيا.

وينتظر مهاجم الفريق الأبيض الاستماع إلى أقواله بشأن ملابسات الواقعة، قبل صدور القرار النهائي الذي سيحدد موقفه من العقوبات الموقعة عليه، وكذلك موعد انتظامه مجددًا في التدريبات الجماعية.

ومن المنتظر أن تحسم إدارة الزمالك موقف ناصر منسي خلال الفترة المقبلة، وفقًا لما تسفر عنه التحقيقات، في ظل استمرار خضوعه لبرنامج تدريبي منفرد بعيدًا عن باقي لاعبي الفريق، لحين تحديد موقفه بشكل رسمي.