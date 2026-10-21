قلب الترابيزة .. ليفربول يُحقّق ريمونتادا رائعة أمام فياريال برباعية

عاد ليفربول من بعيد وقلب تأخره بهدفين مبكرين إلى الفوز على ضيفه فياريال بأربعة أهداف مقابل ثلاثة الثلاثاء ضمن الجولة الثالثة من مرحلة الدوري في إطار دوري أبطال أوروبا.

وسجل جيورج ميكوتادزي هدف التقدم المباغت لفياريال في الدقيقة الرابعة.

وفي الدقيقة 29 تمكن كاردونا من مضاعفة النتيجة للفريق الإسباني بتسجيله الهدف الثاني.

ورغم التأخر بثنائية تمكن ليفربول من استعادة توازنه والعودة للمباراة قبل نهاية الشوط الأول إذ أحرز أليكسيس ماك اليستير هدف الريدز الأول في الدقيقة 36 وفي الدقيقة 45+1 سجل رونالد أراوخو هدف التعادل لأصحاب الأرض.

وفي الدقيقة 65 عاد ماك اليستير وسجل ثالث أهداف ليفربول قبل أن يضمن الفريق الإنجليزي تماماً الفوز بالمباراة بعد تسجيل لاعب وسطه المهاجم، الألماني فلوريان فيرتز الهدف الرابع في الدقيقة 69.

وفي الدقيقة 87 أحرز تاني أولواسيي ثالث أهداف فياريال.

ورفع ليفربول بذلك رصيده إلى 9 نقاط فيما تجمد رصيد فياريال عند 3 نقاط.