محمد سمير يكشف كواليس الفوز على مودرن سبورت ويُعلّق على مواجهة عزام يونايتد

أعرب محمد سمير، المدرب العام لنادي زد، عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على مودرن سبورت بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز. الممتاز.

وقال محمد سمير، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد طارق أضا، ببرنامج «الماتش» عبر قناة صدى البلد: «الفوز على مودرن سبورت مهم جدًا في هذا التوقيت، قبل مواجهة عزام يونايتد التنزاني في إياب دور الـ32 من كأس الكونفدرالية الأفريقية».

وأضاف: «كنا نعلم أننا سنواجه مباراة صعبة أمام مودرن سبورت، خصوصًا أن الفريق المنافس لم يتعرض سوى لهزيمة واحدة هذا الموسم أمام سيراميكا كليوباترا».

وحول مباراة عزام يونايتد في كأس الكونفدرالية الأفريقية، قال سمير: «تعرضنا لظلم تحكيمي في مباراة الذهاب أمام عزام يونايتد، وكانت لنا ركلة جزاء صحيحة لم تُحتسب، كما أن التوفيق لم يكن حليفنا».

وأشار سمير إلى أن نتيجة مباراة الذهاب، التي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق في القاهرة، تحتم على زد خوض مباراة الإياب في تنزانيا بهدف التسجيل، من أجل تعزيز فرص الفريق في التأهل إلى الدور التالي.