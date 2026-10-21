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فرج عامر يُشيد بموهبة «لامين يامال»: لن تتكرّر في كرة القدم
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

فرج عامر يُشيد بموهبة «لامين يامال»: لن تتكرّر في كرة القدم

لامين يامال
لامين يامال
سارة عبد الله

أشاد فرج عامر، رئيس نادي سموحة السابق، بالموهبة الكروية التي يمتلكها النجم الإسباني لامين يامال، لاعب برشلونة، مؤكدًا أنه يمتلك قدرات استثنائية يصعب أن تتكرر في عالم كرة القدم.

وكتب فرج عامر عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "حكمة ربنا يامين لامال يملك من الموهبة الكروية مالم ولن يملكها غيره".

من جانب آخر، ردت المغنية الأرجنتينية نيكي نيكول، التي ترتبط بـ الإسباني لامين يامال نجم فريق برشلونة، عن حقيقة الأنباء التي تم تداولها خلال الأيام الماضية، بشأن حملها من اللاعب الشاب.

وتُعد العلاقة بين لاعب برشلونة لامين يامال ونيكي نيكول من أكثر العلاقات التي تشغل الرأي العام في الفترة الأخيرة، إذ بدأت قصة حبهما عقب احتفال اللاعب الشاب بعيد ميلاده الثامن عشر، ومنذ ذلك الحين لم يفترقا.

ووفقا لـ تقارير إعلامية فقد ظهرت نيكي نيكول آخر مرة إلى جانب يامين يامال خلال مباراة فريق برشلونة الأخيرة في دوري أبطال أوروبا ضد أولمبياكوس اليوناني حيث جلست في المقصورة الخاصة بملعب مونتجويك لمتابعة اللقاء ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا. 

وكان يامين يامال نجم فريق برشلونة الإسباني أحد نجوم المباراة بعدما تمكن من التسجيل لأول مرة منذ أكثر من شهرين، واحتفل بالهدف بطريقة مؤثرة حين وجّه قبلة نحو المقصورة مهدياً الهدف إلى حبيبته.

وعقب المباراة، انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع تُظهر لقاء المغنية الأرجنتينية صديقة يامين يامال مع هانزي فليك مدرب فريق برشلونة، حيث دار بينهما حديث ودي قصير اتسم بالابتسامات والاحترام المتبادل، دون الكشف عن تفاصيل الحوار.

يامين لامال لامين يامال فرج عامر

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