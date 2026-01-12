قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
من هزيمة 0-3 إلى ذهب السوبر الأسباني.. فليك يعيد برشلونة لمنصات التتويج في 10 مباريات
تعليم القليوبية تحقق في تداول امتحان اللغة الإنجليزية للصف الثالث الابتدائي
الوزراء: 15% من المواطنين يرون أن التغير المناخي يمثل خطورة على مصر
خطوات إيجابية.. سفير القاهرة في بيروت: جهود مصرية مكثفة لخفض التصعيد بجنوب لبنان
«زاد العزة» 114 تحمل أكثر من 7 آلاف طن مساعدات إنسانية وشتوية لغزة
برئاسة عبلة الهواري.. انطلاق الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب 2026 بالعاصمة الجديدة
كل ما تريد معرفته عن مباراة ليفربول وبارنسلي في كأس الاتحاد الإنجليزي
الجلسة الافتتاحية للفصل التشريعي الثالث ستديرها 3 سيدات
تحقيق العدالة الجغرافية والتخصصية.. أخبار سارة من وزير الصحة بشأن التكليف
الصين: نعارض التدخل الأجنبي في إيران.. وعراقجي: الوضع تحت السيطرة الكاملة
رابط استمارة الثانوية العامة 2026 على موقع وزارة التربية والتعليم ..سجل الآن
بينهم سيدات ..سقوط عصابة تستغل الأطفال فى التسول بالجيزة
رياضة

الدردير: لامين يامال بيفكرني بحرفنة شيكابالا

باسنتي ناجي

أشاد الناقد الرياضي عمرو الدردير بـ أداء اللاعب لامين يامال.

لامين يامال

وكتب الدردير عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"لامين يامال بيفكرني بحرفنة شيكابالا، نفس لعبه بالظبط ".

ردت المغنية الأرجنتينية نيكي نيكول، التي ترتبط بـ الإسباني لامين يامال نجم فريق برشلونة، عن حقيقة الأنباء التي تم تداولها خلال الأيام الماضية، بشأن حملها من اللاعب الشاب.

وتُعد العلاقة بين لاعب برشلونة لامين يامال ونيكي نيكول من أكثر العلاقات التي تشغل الرأي العام في الفترة الأخيرة، إذ بدأت قصة حبهما عقب احتفال اللاعب الشاب بعيد ميلاده الثامن عشر، ومنذ ذلك الحين لم يفترقا.

ووفقا لـ تقارير إعلامية فقد ظهرت نيكي نيكول آخر مرة إلى جانب يامين يامال خلال مباراة فريق برشلونة الأخيرة في دوري أبطال أوروبا ضد أولمبياكوس اليوناني حيث جلست في المقصورة الخاصة بملعب مونتجويك لمتابعة اللقاء ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا. 

وكان يامين يامال نجم فريق برشلونة الإسباني أحد نجوم المباراة بعدما تمكن من التسجيل لأول مرة منذ أكثر من شهرين، واحتفل بالهدف بطريقة مؤثرة حين وجّه قبلة نحو المقصورة مهدياً الهدف إلى حبيبته.

وعقب المباراة، انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع تُظهر لقاء المغنية الأرجنتينية صديقة يامين يامال مع هانزي فليك مدرب فريق برشلونة، حيث دار بينهما حديث ودي قصير اتسم بالابتسامات والاحترام المتبادل، دون الكشف عن تفاصيل الحوار.

يامين يامال الاهلي الزمالك برشلونه

بيومى فؤاد ومحمد سلام

أنا آسف.. بيومي فؤاد يوجه رسالة مؤثرة لـ محمد سلام

الدواجن

هتشتريها بكام بكرة؟.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

الاهلي

الأهلي يقرر رحيل نجم الفريق في يناير الجاري

إمام عاشور

قلق في الأهلي بسبب إمام عاشور

الارصاد

أمطار رعدية وحبات بَرد واضطراب الملاحة.. الأرصاد تُحذر من تقلبات طقس الإثنين

توثيق زواج المصري بأجنبية

10 إجراءات.. كيفية توثيق زواج المصري بأجنبية والعكس

حالة الطقس الان ودرجات الحرارة المتوقعة

تقلبات جوية.. حالة الطقس الآن ودرجات الحرارة المتوقعة

سعر الدولار

أقل سعر دولار أمام الجنيه اليوم 12-1-2026

بالصور

بعد تصدرها التريند.. إطلالات لشيرين عبد الوهاب وضعتها في مأزق

ليلى احمد زاهر تخطف الأنظار مع زوجها

حالة وفاة و26 مصابا.. ارتفاع أعداد ضحايا انقلاب أتوبيس عمال العاشر من رمضان

القط تيمبوس

مصر تخلف توقعات القط نيمبوس.. عالمة أزهرية تكشف حقيقة تنبؤات الحيوانات

نانسي صلاح والسحر

معمولي بوقوع شعري.. نانسي صلاح تكشف عن تعرضها للسحر ومحاربتها في الوسط الفني

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: ومن مقاصد الشريعة.. الضوابط الأخلاقية

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: أنا والبلطجي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب : الانتظار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تيه الأيديولوجيا بين الأقنعة والوجوه

