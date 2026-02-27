أمريكا تجهز وحدة المسيرات الانتحارية للمشاركة في الهجوم على إيران

أفادت وكالة بلومبيرج نقلا عن مصادر وخبراء عسكريين أمريكيين، بأن وحدة الطائرات المسيرة الانتحارية التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية قد تنخرط في أي ضربة عسكرية محتملة ضد إيران، في حال أصدر الرئيس دونالد ترامب أوامر بذلك.



وبحسب التقرير، فإن "فرقة العمل سكوربيون" (لدغة العقرب) تطوّرت من برنامج تجريبي للجيش الأمريكي، وأصبحت جاهزة للعمليات ضمن نطاق القيادة المركزية الأميركية. وأوضح متحدث باسم القيادة أن الوحدة أُنشئت لتوفير قدرات مسيرات متطورة وسريعة التطوير لدعم القوات في الميدان.



ولفتت الوكالة إلى أن هذه الطائرات طورت عبر الهندسة العكسية اعتمادا على المسيرة الإيرانية شاهد-136، التي استخدمتها روسيا في الحرب بأوكرانيا بعد حصولها عليها من طهران، ويعكس ذلك، وفق التقرير، سعي واشنطن إلى اللحاق بتطورات سباق الطائرات المسيرة منخفضة الكلفة التي غيرت طبيعة النزاعات الحديثة.



وتعد هذه الوحدة جزءا من أكبر حشد عسكري أمريكي في الشرق الأوسط منذ أكثر من عقدين، وقد أُجريت تجربة إطلاق ناجحة لإحدى هذه المسيرات من على متن حاملة طائرات أميركية في الخليج منتصف ديسمبر الماضي.



وبحسب تقديرات القيادة المركزية، تبلغ كلفة المسيرة الواحدة نحو 35 ألف دولار، وتتمتع بمدى طيران طويل وقدرة على تنفيذ مهام هجومية أحادية الاتجاه، إضافة إلى مهام استطلاع وضربات بحرية، ورغم أن حمولتها المتفجرة (نحو 18 كيلوغرامًا) تجعلها غير ملائمة لضرب الأهداف المحصنة، فإن خبراء يرون أنها فعالة في استهداف منشآت إنتاج الصواريخ والبنية التحتية المرتبطة بها عبر هجمات متكررة ومنخفضة التكلفة.



ويأتي ذلك في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، وتزايد الحديث في الأوساط الأميركية عن خيارات عسكرية مطروحة على الطاولة، بالتوازي مع مسارات دبلوماسية لم تُحسم بعد.