ناقد فني: صحاب الأرض تجربة جريئة ومميزة

قال الناقد الفني عصام زكريا، إن النجاح الكبير الذي حققه مسلسل صحاب الأرض يعود في الأساس إلى كونه عملاً جيداً صُنع بحرفية وصدق، ويحمل مشاعر حقيقية وموقفاً واضحاً، موضحا أن أن أي عمل فني يتسم بالوضوح والجرأة لا بد أن يثير ردود فعل متباينة، ما بين مؤيدين ومعارضين، مؤكداً أن الجدل الذي أثير حول المسلسل يعكس تأثيره وقوته.

وأكد زكريا خلال لقاء في برنامج "رمضان القاهرة"، على شاشة "القاهرة الإخبارية"، مع الإعلامية شيرين غسان وشروق وجدي، أن تناول موضوع لا يزال حياً ومفتوحاً على تطورات يومية يُعد مغامرة فنية غير مضمونة العواقب، مشيراً إلى أن تقديم عمل درامي عن واقع ملتهب وعلى الأرض مباشرة يمثل اختباراً صعباً لصنّاعه.

وأشار إلى أن التحدي الأكبر كان في كيفية تحويل الأحداث الجارية إلى دراما متماسكة تضيف جديداً، في ظل متابعة الجمهور اليومية للأخبار والأرقام والتفاصيل.

وأضاف أن صنّاع العمل نجحوا في تقديم دراما فنية بلغة بصرية راقية تقترب من اللغة السينمائية، رغم كونه مسلسلاً تلفزيونياً، لافتاً إلى تميز الأداء التمثيلي ووجود عنصر التشويق وتكامل عناصر العمل الفني. وأكد أن المسلسل ابتعد عن الخطابية المباشرة، وهو ما جعله أكثر تأثيراً وأقرب إلى الجمهور الذي قد ينفر من الطرح الوعظي أو الشعاراتي.

ولفت زكريا إلى أن القيمة الحقيقية للعمل تكمن في البعد الإنساني الذي قدّمه، إذ لم يكتفِ بسرد الوقائع، بل جعل المشاهد يعيش تفاصيل الحياة اليومية لعائلة بعينها، بين الحصار والتنقل وما بين الضفة وغزة، ما أتاح للجمهور فرصة الارتباط بشخصيات من لحم ودم، والتفاعل مع معاناتهم بوصفها تجربة إنسانية كاملة وليست مجرد عناوين إخبارية.