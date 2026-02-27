قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
"الأمن الغذائي أولاً".. إنتاج 12 طن أسماك بمحطتي "الخاشعة" و"المنزلة"
صرف منحة 400 جنيه.. أسعار السلع التموينية لشهر فبراير 2026
القوات البرية الإيرانية: نحن على أهبة الاستعداد لمواجهة أي تحركات معادية
روسيا تعرض وساطتها لحل الخلافات بين أفغانستان وباكستان
مبادرة "100 مليون صحة": فحص 719 ألف مولود للكشف عن الأمراض الوراثية بالمجان
الطقس اليوم.. تحذير من انخفاض جديد في الحرارة وأمطار بهذه المحافظات
صندوق النقد يوافق على قرض لأوكرانيا بـ 8.1 مليار دولار
حبس وغرامة 100 ألف جنيه.. عقوبات رادعة لممتنعي تسليم الميراث الشرعي
موعد والقناة الناقلة لقرعة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا اليوم
أمريكا تجهز وحدة المسيرات الانتحارية للمشاركة في الهجوم على إيران
شرط أمريكي لعقد لقاء بين روبيو ووزير خارجية سوريا في ميونيخ
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

صندوق النقد يوافق على قرض لأوكرانيا بـ 8.1 مليار دولار

صندوق النقد
صندوق النقد
محمود نوفل

أعلنت رئيسة وزراء أوكرانيا يوليا سفيريدينكو أن صندوق النقد الدولي وافق على قرض لأوكرانيا بقيمة 8.1 مليار دولار حيث ستتلقى كييف الشريحة الأولى البالغة 1.5 مليار دولار قريبا جدا.

وفي وقت لاحق ؛ أعلن كبير المفاوضين الأوكرانيين، رستم أوميروف، أن وفداً أوكرانياً سيلتقي المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر في جنيف، في إطار الجهود المتواصلة للتوسط في السلام مع موسكو، وسيتناول الوفد الأوكراني، الذي يضم أيضاً وزير الاقتصاد أوليكسي سوبوليف ونائبته دارينا مارشاك، موضوعات التعافي الاقتصادي، و"حزمة الازدهار" لأوكرانيا التي طال انتظارها والبالغة 800 مليار دولار، وعمليات تبادل الأسرى المستقبلية مع روسيا، وفقاً لأوميروف.

وتُعدّ الاستعدادات للجولة المقبلة من المفاوضات الثلاثية مع روسيا، التي تأمل واشنطن في التوسط فيها خلال الأسابيع المقبلة، بنداً رئيسياً على جدول الأعمال.

وقال أوميروف، الذي سيشارك في المحادثات إلى جانب دافيد أراخاميا، الزعيم البرلماني لحزب "خادم الشعب" الذي يتزعمه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن الولايات المتحدة وأوكرانيا تهدفان إلى "تنسيق المواقف قبل هذه المرحلة".

ينضم ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشؤون الشرق الأوسط وكبير المفاوضين مع روسيا، وكوشنر، مستشار الرئيس وصهره، إلى المحادثات مع أوكرانيا بعد وقت قصير من المفاوضات مع إيران، التي استضافتها جنيف أيضاً، وسط تصاعد التوترات بين طهران وواشنطن.

ويأتي هذا الاجتماع عقب الجولة الأخيرة من المفاوضات بين أوكرانيا وروسيا والولايات المتحدة التي عُقدت في جنيف يومي 17 و18 فبراير، والتي انتهت دون تحقيق أي تقدم في القضايا الحدودية أو التوصل إلى وقف لإطلاق النار.

وجاء ذلك بعد وقت قصير من مكالمة هاتفية بين ترامب وزيلينسكي في 25 فبراير ، والتي أفاد فيها موقع أكسيوس أن الرئيس الأمريكي صرّح برغبته في إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية في أسرع وقت ممكن.

أوكرانيا روسيا صندوق النقد الدولي ويتكوف الولايات المتحدة الأمريكية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الاهلي

الصفقة تمت.. لاعب الأهلي يوقع لـ الزمالك 4 مواسم

كشف اللغز فى القضية باعترافات دعاء زوجة شقيق خطيب المجنى عليها

بعد اعتراف المتهمة.. تفاصيل جديدة في واقعة مصرع عروس بورسعيد داخل منزل الزوجية

الأرصاد

ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات.. الأرصاد تحذر من طقس غدًا الجمعة

السيارة لحظة الحادث

مهندس زراعي يدهس مواطنين بسيارة تحمل علم اسرائيل بكرداسة.. صور

صرف مرتبات شهر مارس

قبل عيد الفطر.. موعد صرف مرتبات شهر مارس 2026 للعاملين بالدولة

السيارة عقب الحادث

طحنوه ضرب وكسروا عربيته.. عقاب أهالي كرداسة لقائد سيارة العلم الإسرائيلي

محافظ البحيرة

تشييع مهيب وعزاء ممتد لوالد مي عمر في البحيرة بمشاركة الشيخ ممدوح عامر

حالة الطقس

«برودة شديدة وأمطار».. الأرصاد تُحذر من حالة الطقس حتى الأربعاء المقبل

ترشيحاتنا

التبكير لحضور صلاة الجمعة

آداب شرعية ينبغي التحلي بها أثناء خطبة الجمعة

الدكتور أبو اليزيد سلامة

أبو اليزيد سلامة: القِوامة مسؤولية شرعية وليس تسلّطًا على المرأة

ملتقى الجامع الأزهر

واعظ بالأزهر: الإيثار من أعظم مراتب الصدقة

فيديو

جانب من الحادث بسوهاج

رصاص ونار.. فيديو يوثق انتقام شاب من أحد أقاربه وإحراق سيارته في سوهاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

المزيد