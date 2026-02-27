قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مواعيد مباريات اليوم الجمعة 27-2-2026 والقنوات الناقلة
تعرف على سعر الذهب اليوم 27-2-2026
طحنوه ضرب وكسروا عربيته.. عقاب أهالي كرداسة لقائد سيارة العلم الإسرائيلي
هيلاري كلينتون تدلي بشهادتها في قضية جيفري إبستين أمام الكونجرس
الأوقاف: أيام الله في رمضان.. موضوع خطبة الجمعة اليوم بمساجد الجمهورية
مهندس زراعي يدهس مواطنين بسيارة تحمل علم اسرائيل بكرداسة.. صور
أزمة ريبيرو.. الأهلي يرفض قرار الفيفا ويدافع عن حقه أمام المحكمة الرياضية
نائب الرئيس الأمريكي: الضربات العسكرية ضد إيران لا تزال قيد الدراسة
القيادة المركزية الأمريكية تطلع ترامب على الخيارات المتاحة ضد إيران
الكومي: سيراميكا كليوباترا فقد صدارة الدوري بفعل فاعل
تطورات قضية عروس بورسعيد.. محامي أسرة المجني عليها يطلب عرض العريس ونجلة شقيقته على الطب الشرعي
حوادث

مهندس زراعي يدهس مواطنين بسيارة تحمل علم اسرائيل بكرداسة.. صور

السيارة لحظة الحادث
السيارة لحظة الحادث
ندى سويفى

تكثف الأجهزة الأمنية بالجيزة تحرياتها لكشف ملابسات دهس شاب يقود سيارة تحمل علم إسرائيل عددا من الأشخاص وإصابتهم بمدينة كرداسة وتحطيم سيارات أخرى اثناء محاولته الهرب.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشاب يقود سيارة جيب شيروكي تحمل على زجاج النافذتين الخلفيتين علم إسرائيل ويصطدم بعدة سيارات وسط مطاردة أهالي الشارع السياحي بكرداسة له.

رصدت الأجهزة الأمنية مقطع الفيديو فتحركت على الفور قوات الأمن بالتزامن مع إبلاغ أهالي المنطقة مركز شرطة كرداسة بوقوع حادث دهس، تبين من الفحص قيام سائق سيارة جيب شيروكي بمحاولة الهرب عقب مشاهدة الأهالي يقتربون من سيارته التي تحمل علم إسرائيل واثناء هروبه دهس عدد من الاشخاص ما اسفر عن إصابتهم بسحجات وكدمات وجروح طفيفة كما اصطدم بسيارات أخرى و توك توك.

ألقى رجال مباحث كرداسة القبض على المتهم وتبين من الفحص المبدئي أنه مهندس زراعي توجه لأحد فروع شركات الاتصالات فاعترض صاحب محل ملابس على ركن سيارته أمام المحل وعندما تدخل الأهالي لفض الخلاف فوجئوا بالسيارة تحمل ستيكر علم اسرائيل فقاموا بملاحقة قائدها ليفر هاربا مصطدما بمن حاول اعتراض طريقه وهشم سيارات أخرى.

تباشر مباحث الجيزة التحقيق مع المتهم حيث يجرى مناقشته حول ملابسات الواقعة وما اذا كان مخمورا من عدمه وسبب حمل السيارة  لهذا الاستيكر. 



