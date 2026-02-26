800 جنيه على البطاقة رسميًا.. كيف تتأكد أنك من مستحقي منحة التموين؟

يبحث الكثيرون عن منحة التموين الجديدة ، حيث بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية رسميًا تنفيذ قرار صرف منحة دعم إضافي بقيمة 400 جنيه شهريًا لكل بطاقة تموينية مستحقة، وذلك خلال شهري مارس وأبريل 2026، بإجمالي دعم يصل إلى 800 جنيه.

هل كل البطاقات مستحقة لمنحة التموين؟

يستفيد من المنحة نحو 10 ملايين بطاقة تموينية تمثل قرابة 25 مليون مواطن على مستوى الجمهورية وليس كل البطاقات، في إطار حزمة الحماية الاجتماعية التي أقرتها الدولة مع حلول شهر رمضان المبارك لدعم الفئات الأكثر احتياجا والاولى بالرعاية.



وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الحكومة لتخفيف الأعباء المعيشية عن الأسر الأولى بالرعاية، في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة، وضمان توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة خلال الشهر الكريم.



منحة التموين

كيف تتأكد أنك من مستحقي منحة التموين؟

أكدت وزارة التموين أن آلية الاستحقاق تتم بشكل تلقائي دون الحاجة إلى تقديم طلبات أو تحديث بيانات، حيث يتلقى المواطن المستحق رسالة نصية قصيرة (SMS) على هاتفه المحمول، تفيد باستحقاقه لمنحة الدعم الإضافي.



وتظهر هذه الرسالة بالتزامن مع بون صرف الخبز، بما يوضح موقف البطاقة التموينية بشكل مباشر ورسمي، ويقضي على أي لبس لدى المواطنين حول أحقيتهم في الدعم.



منحة التموين

أين يمكنك صرف منحة الدعم الإضافي؟

يتم صرف منحة الـ400 جنيه من خلال شبكة ضخمة تضم نحو 40 ألف منفذ تمويني منتشرة في جميع المحافظات، وتشمل:

المجمعات الاستهلاكية

منافذ «كاري أون»

منافذ «جمعيتي»

بدالي التموين

وتهدف هذه المنظومة الواسعة إلى تسهيل حصول المواطنين على الدعم دون تكدس أو مشقة، مع ضمان توافر السلع الأساسية بشكل منتظم.



منحة التموين

ما أفضل طريقة للاستفادة من قيمة المنحة؟

أتاحت وزارة التموين للمواطنين حرية كاملة في اختيار السلع التي يرغبون في صرفها من قيمة المنحة، وفق احتياجات كل أسرة، دون التقيد بنوع محدد.

وتشمل السلع الأساسية المتاحة ضمن المنحة:

السكر

الأرز

الزيت

المكرونة

وتهدف هذه المرونة إلى تمكين الأسر من توجيه الدعم حسب أولويات الإنفاق الفعلية، سواء للسلع الغذائية الأساسية أو الاحتياجات الأكثر إلحاحًا خلال شهر رمضان.

ماذا تفعل إذا لم تصلك رسالة الاستحقاق؟

في حال عدم وصول رسالة نصية (SMS)، أوضحت الوزارة أن الأمر لا يستدعي تقديم شكاوى أو طلبات جديدة، حيث يمكن للمواطن:

مراجعة منفذ التموين التابع له مباشرة

أو متابعة بون صرف الخبز عند الصرف

وسيظهر من خلال النظام موقف البطاقة التموينية بشكل رسمي، سواء كانت مستحقة للدعم الإضافي أم لا.

تفاصيل منحة 400 جنيه على بطاقات التموين

بدأت الوزارة بالفعل تنفيذ قرار صرف منحة التموين الإضافية بقيمة 400 جنيه شهريًا لمدة شهرين (مارس وأبريل)، بإجمالي تكلفة تُقدر بنحو 8 مليارات جنيه، على أن يحصل المواطن المستفيد على 800 جنيه إجماليًا طوال فترة الصرف.

وأكدت الوزارة أن هذه المنحة تأتي كإجراء استثنائي ضمن حزمة اجتماعية أوسع، تستهدف حماية الفئات الأكثر احتياجًا وتعزيز الأمن الغذائي للمواطنين.



منحة التموين

رسائل SMS وبون الخبز لضمان الشفافية

وأوضح الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن إخطار المواطنين يتم حصريًا من خلال رسالة نصية قصيرة بالتزامن مع بون صرف الخبز، لضمان الشفافية الكاملة ووضوح موقف الاستحقاق لكل بطاقة تموينية، ومنع أي تلاعب أو ازدواجية في الصرف.

موعد صرف منحة رمضان على بطاقات التموين

في إطار توجيهات القيادة السياسية بسرعة تنفيذ حزمة الحماية الاجتماعية، بدأت إجراءات صرف منحة شهر مارس اعتبارًا من الثلاثاء 17 فبراير 2026، على أن يستمر صرف منحة شهر أبريل بنفس الآليات والإجراءات المعتمدة، دون أي تغيير.

خطوات الحصول على منحة التموين الإضافية

انتظار وصول رسالة نصية (SMS) تؤكد الاستحقاق

التوجه إلى أقرب منفذ تمويني بعد التأكد من الرسالة

صرف قيمة المنحة في صورة سلع من القائمة المخصصة، حسب احتياجات الأسرة

السلع المتاحة ضمن منحة التموين الإضافية

أتاحت الوزارة السلع التالية بأسعار مدعومة:

سكر: 28 جنيهًا للكيلو (حتى 4 كيلو)

أرز: 24 جنيهًا للكيلو (حتى 3 كيلو)

زيت: 700 مل بسعر 48 جنيهًا أو 800 مل بسعر 54 جنيهًا (حتى 3 عبوات)

مكرونة: 350 جرام بسعر 8.5 جنيه للعبوة (حتى 6 عبوات)

وأكدت وزارة التموين أن صرف المنحة يقتصر فقط على البطاقات التي يصلها إخطار رسمي بالاستحقاق، مع استمرار المتابعة والرقابة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وتحقيق الهدف الاجتماعي من هذه الحزمة الاستثنائية.