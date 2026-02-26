بتكليفات رئاسية.. مدبولي يشدد على الرقابة الميدانية لمنع أي زيادة غير مبررة في الأسعار

تنفيذاً للتوجيهات المستمرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي بضمان استقرار الأسواق وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، شدد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على ضرورة تكثيف الرقابة الميدانية الصارمة للتصدي لأي زيادات غير مبررة في أسعار السلع الاستراتيجية.

عقد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً؛ لمتابعة موقف توافر مختلف السلع الاستراتيجية، بحضور الدكتور حسين عيسي، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، والدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، ومحمد أبو موسى، مساعد محافظ البنك المركزي المصري، وعلي السيسي، مساعد وزير المالية لشئون الموازنة العامة، ووليد عبد الله، رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية.

تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هذا الاجتماع يأتي اتصالاً بحرص الحكومة الدائم على الوقوف على توافر الأرصدة الكافية من مختلف السلع الاستراتيجية، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الدائمة في هذا الشأن، انطلاقاً من حرص الدولة على السعي لتلبية مختلف احتياجات المواطنين والأنشطة والقطاعات المختلفة.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض موقف الاحتياطيات الاستراتيجية من السلع الغذائية الرئيسية، بشكل مفصل، والذي عكس وجود أرصدة آمنة منها، وكذا الخطط الجارية لتوفير هذه السلع المهمة مستقبلاً وضخها بالأسواق، وذلك في إطار حرص الدولة على تعزيز الأمن الغذائي.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول أيضاً الاطلاع على موقف الأرصدة الاستراتيجية من المواد البترولية لمختلف الاستخدامات، والتي عكست مستويات آمنة، والتعرف على الخطط المستقبلية لتوفيرها، ضمن مساعي الدولة لاستقرار الأسواق واستدامة ضخ هذه المنتجات الأساسية لكافة القطاعات الانتاجية والخدمية، وكذا احتياجات المواطنين.

وفي هذا الإطار، تم التأكيد على دور البنك المركزي في توافر الموارد المالية اللازمة لتأمين احتياجات البلاد من مختلف السلع والمواد البترولية، وخاصة خلال شهر رمضان الفضيل، وكذلك الدور الذي تقوم به وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالتعاون مع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة في تأمين احتياجات البلاد من السلع الاستراتيجية، وضمان توافرها بمختلف الأسواق والمنافذ.

وخلال الاجتماع، شدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة الحرص على بذل المزيد من الجهود من أجهزة الدولة بالتعاون مع الأجهزة الرقابية المختلفة؛ بهدف المتابعة الميدانية الدائمة للأسواق، للتأكد من استدامة توافر السلع بالكميات اللازمة والمعايير المطلوبة واستقرار الأسعار وعدم زيادتها بشكل غير مبرر، والتصدي لأية ممارسات احتكارية أو زيادات غير مبررة في الأسعار.

وعرض وزير التموين والتجارة الداخلية الجهود التي تبذلها الوزارة لتأمين مخزون استراتيجي كافٍ من السلع الأساسية، وفي مقدمتها السكر والزيت والمكرونة والأرز، مع استمرار المتابعة اليومية لحركة تداول السلع على مستوى الجمهورية لضمان استقرار الإمدادات، مؤكدا أن المتابعة الدقيقة لتوافر السلع واستقرار الأسواق تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية التي تولي اهتمامًا كبيرًا بتلبية احتياجات المواطنين وخاصة خلال شهر رمضان المعظم.

فيما أكد وزير البترول والثروة المعدنية وضع تأمين احتياجات البلاد من الوقود والغاز الطبيعي كأولوية قصوى، عبر زيادة الإنتاج المحلي واستخدام حوافز جديدة للشركاء، مع تعزيز البنية التحتية لتلقي الغاز المسال لضمان استقرار الإمدادات، خاصة لقطاعي الكهرباء والصناعة، وفي ضوء ذلك عرض الوزير موقف سفن التغييز والشحنات القادمة من الغاز، وكذا موقف مختلف المواد البترولية، لسد حاجة الاستهلاك المحلي.