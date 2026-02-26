ضبط زوج طعن زوجته أمام مقر عملها لخلافات على خطبة ابنتهما بالشرقية

تمكنت الأجهزة الأمنية بالشرقية من ضبط متهم بطعن زوجته عدة طعنات بسبب خلافات بينهما بقرية الطيبة التابعة لمركز الزقازيق اثر وجود خلافات أسرية بينهم وجار تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا يفيد ورود بلاغا بتعدي زوج على زوجته وطعنها أمام مقر عملها بمدرسة بمدينة الزقازيق وتم نقل الزوجة المصابة إلى مستشفى الزقازيق الجامعي وتبين إصابتها بعدة طعنات بأنحاء متفرقة بالجسد وتم تقديم الإسعافات اللازمة لها.

وبالانتقال والفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوج المجني عليها وقام بطعن زوجته اثر وجود خلافات أسرية بينهما بسبب رفضه زواج ابنته من شاب تقدم لخطبتها حيث تطورت الخلافات بينهم وقام علي أثرها بانتظار زوجته أمام مقر عملها وحال خروجها من المدرسة التي تعمل فيها طعنها.

تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم وجار تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.