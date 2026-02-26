فيفا يزيح الستار عن البوستر الرسمي لكأس العالم 2026

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم عن البوستر الرسمي لنهائيات كأس العالم 2026، التي تستضيفها كل من الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا، في نسخة تاريخية تُقام لأول مرة بتنظيم مشترك بين ثلاث دول.

وجاء التصميم ليعكس الطابع المتنوع للبطولة من اللاعبين التي تأهلت منتخباتهم لنهائيات كأس العالم على رأسهم محمد صلاح ومبابي وميسي وماني وهالاند وفينيسيوس جونيور.

وتُعد نسخة 2026 استثنائية، إذ ستكون الأولى التي تشهد مشاركة 48 منتخبًا بدلًا من 32، ما يمنح البطولة طابعًا تنافسيًا أوسع ويزيد من عدد المباريات والجماهير الحاضرة.

ويُنتظر أن تمثل هذه النسخة واحدة من أكبر الفعاليات الرياضية في التاريخ، سواء من حيث الانتشار الجماهيري أو العائدات أو الزخم الإعلامي، في ظل استضافة ملاعب كبرى ومدن عالمية عبر الدول الثلاث.