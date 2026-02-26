إعلامي: كاف يعلن زيادة جائزة بطل الكونفدرالية إلى 4 ملايين دولار

قررت اللجنة التنفيذية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» اعتماد زيادة جديدة في قيمة الجوائز المالية لبطولة الكونفدرالية، في خطوة تستهدف تعزيز العوائد المادية للأندية المشاركة.

وكتب الإعلامي مينا ماهر عبر حسابه علي فيسبوك "عــاجل و رسـميًا اللجنة التنفيذية بالكاف تقرر زيادة جائزة بطل الكونفدرالية إلى 4 مليون دولار".

المكافآت المالية لـ الكونفدرالية بمشاركة الزمالك والمصري

وتقرر أن يحصل بطل الكونفدرالية على 4 ملايين دولار، مقابل مليون دولار للوصيف، و750 ألف دولار للخاسرين في نصف النهائي، و550 ألف دولار للخاسرين في ربع النهائي، و400 ألف دولار لصاحبي المركزين الثالث والرابع في دور المجموعات.

ويشارك في الكونفدرالية من مصر كل من نادي الزمالك والنادي المصري البورسعيدي؛ حيث يواجه الزمالك فريق أوتوهو الكونغولي، فيما يصطدم المصري بـ شباب بلوزداد الجزائري في ربع النهائي.