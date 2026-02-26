الأكل عورة.. أحمد ماهر يرد على اتهامه بالبخل ويروي حلمًا غريبًا

فتح الفنان أحمد ماهر قلبه خلال استضافته في برنامج ورا الشمس، الذي تقدمه الإعلامية ياسمين الخطيب، متحدثًا عن حقيقة ما يُتداول حول اتهامه بالبخل وعدم السماح للآخرين بالأكل من طعامه.

ونفى أحمد ماهر هذه الاتهامات، مؤكدًا أن الأمر لا يمت للبخل بصلة، وإنما يرتبط بطباع شخصية خاصة به، موضحًا أن «الأكل عورة» بالنسبة له، ولا يشعر بالراحة إذا اقترب أحد منه أثناء تناول الطعام، وهو ما تسبب أحيانًا في ضيق بعض المقربين منه وسوء فهم تصرفه على أنه تعمّد لعدم مشاركة الطعام

