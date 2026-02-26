مسلسل رأس الأفعى الحلقة 9.. الإرهابي محمود عزت يفلت من قوات الأمن

شهد مسلسل رأس الأفعى الحلقة 9 تطورات مثيرة فى الأحداث قرر مراد "أمير كرارة" أن يطلب يد "فرح" نينا مغربي وذلك بعد موافقة أبنائه بينما طلبت فرح مهلة للتفكير.

بينما يقرر الإرهابي محمود عزت أن يذهب إلى وهدان بعد حالة الانقسام التى تشهدها الجماعة ويتحدث معه ويتلقى مراد اتصالا هاتفيا من منتصر "إسلام جمال" يكشف فيه عن مكان محمود عزت وانها يقابل وهدان فى منزله.

وبرغم من وصول قوات الأمن بقيادة مراد إلى مكان تواجد محمود عزت إلا أن استطاع الإرهابي رأس الأفعى أن يهرب من المكان سريعا قبل أن تهاجمه قوات الأمن.

واختتمت الحلقة بمقطع تسجيلي للإرهابى محمود عزت يتحدث فيه عن بداية حياته وتكوين شخصيته وثقافته ودينه.

أحداث مسلسل رأس الأفعى

تدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي - درامي، يمزج بين القضايا الأمنية والاجتماعية، من خلال سلسلة من الأحداث المتشابكة التي تكشف عن صراعات جديدة وأسرار غامضة.

ويقدم أمير كرارة شخصية محورية تمر بأزمات متلاحقة، تقوده إلى مواجهات حاسمة مع أطراف متعددة داخل السياق الدرامي.

ويشارك الفنان شريف منير في دور رئيسي ضمن البناء الدرامي للعمل، حيث تمثل شخصيته أحد الأعمدة الأساسية في تطور الأحداث وتصاعد الصراع، بينما يأتي انضمام عمر محمد رياض ليضيف بعدًا جديدًا للشخصيات والعلاقات داخل القصة.