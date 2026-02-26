المؤلف محمد سيد بشير يكشف كواليس أصعب مشهد في مسلسل الست موناليزا

كشف المؤلف محمد سيد بشير كواليس وتفاصيل أصعب المشاهد التي كتبها، في مسلسل "الست موناليزا" التي تلعب بطولته النجمة مي عمر، وينافس في الماراثون الرمضاني ٢٠٢٦.

وقال بشير خلال لقائه مع "MBC" من كواليس المسلسل: مشهد مواجهة موناليزا مع حسن بعد المساومة على شرفها مع الرجل الذي حاول التحرش بها، يعتبر من أصعب المشاهد التي كتبتها على مدار المسلسل.

وأضاف: عندما كتبت ذلك المشهد وجدت صعوبة بالغة في نقل مشاعر موناليزا للجمهور، ونقل مشاعر موناليزا أيضًا لـ حسن، الذي لا يوجد لديه أي نوع من أنواع المشاعر ولا يُقدر المواقف، ولم يقدر أيضًا شعور موناليزا، هذا إلى جانب مشهد خروجها من القسم بعدما سمعت بأذنها محاولة حسن في المساومة على شرفها.

وأشار بشير إلى أن كتابة ذلك المشهد استغرقت منه ما يقرب من خمسة أو ستة أيام، محاولًا في كل مرة كتابته بوجهة نظر أستطيع من خلالها توصيل تلك المشاعر، خاصةً أن موناليزا شعرت بكسرة قلبها، بعدما كانت تراه رجلها وأمانها، تفاجئت بأنه أول شخص يتخلى عنها.

أبطال مسلسل الست موناليزا

تتعاون مي عمر مع العديد من النجوم في المسلسل، منهم: أحمد مجدي، إنجي المقدم، سوسن بدر، سلوى محمد علي، هدير عبد الناصر، مصطفى عماد، حسن حفني، شيماء سيف، جوري بكر، محمد محمود، محمود عزب، حازم إيهاب، والمسلسل تحت قيادة المؤلف محمد سيد بشير، والمخرج محمد علي.