هنتسحر إيه النهاردة.. فول بالطماطم والخضرة وعجة البطاطس بالبيض

هنتسحر ايه النهاردة.. يشعر عدد كبير من الصائمين بالملل عند تناول نفس اكلات السحور التقليدية كل يوم بنفس الشكل لذا نقدم لكم في موقع صدى البلد طوال شهر رمضان افكار متنوعة لوجبة السحور.

نعرض لكم طريقة عمل الفول بالطماطم والخضرة وعجة بيض بالبطاطس من خلال خطوات الشيف نجلاء الشرشابي.

طريقة عمل الفول بالطماطم والخضرة



المقادير

فول مدمس

بصل مفروم

ثوم مفروم

شبت

بقدونس

كزبرة خضراء

طماطم

فلفل حار

عصير ليمون

زيت

ملح

فلفل اسود

طريقة عمل الفول بالخضرة

شوحي البصل والثوم المفروم فى حلة بها زيت على النار.



أضيفي الملح والفلفل الأسود والفلفل الحار والطماطم والخضرة ويقلب كل الخليط.

اضيفي الفول وعصير الليمون ويقلب كل الخليط ثم اغرفيه وضعيه فى الطاجن ويقدم ساخنا.

طريقة عمل عجة البطاطس بالبيض والخضرة

المقادير

بطاطس مبشورة

بيض

جزر مبشور

فلفل حار

بصل مبشور

½ كوب دقيق

ملعقة كبيرة بيكنج بودر

زيت

لبن

شبت مفروم

كمون ناعم

ملح

فلفل أسود

طريقة عمل عجة بالبطاطس

اخلطي البطاطس المبشورة مع البيض والفلفل الحار والبصل والشبت المفرومة واللبن والزيت والكمون والملح والفلفل الأسود ثم وزعي الخليط في قوالب الكب كيك المدهونة بالزيت.

ضعي صينية العجة في الفرن حتى النضج وتقدم مع الخبز البلدي.