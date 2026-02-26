عشان ماتوصلش للخطر .. أعرف أعراض تليف الكبد وعلاجه وطرق الوقاية

يسبب مرض تليف الكبد مضاعفات خطيرة إذا لم يتم اكتشافه أعراضه وعلاجه بسرعة وتصل بعض الحالات للزراعة أو الوفاة.

ووفقا لما جاء في موقع NHSنكشف لكم أهم أعراض تليف الكبد وعلاجه وطرق الوقاية منه.

أعراض أمراض الكبد

معظم أنواع أمراض الكبد لا تسبب أي أعراض في المراحل المبكرة.

بمجرد ظهور أعراض مرض الكبد، يكون الكبد قد تضرر وتندب بالفعل، وهذا ما يُعرف بتليف الكبد .

تشمل أعراض تليف الكبد ما يلي:

الشعور بالتعب والضعف الشديدين طوال الوقت

فقدان الشهية والذي قد يؤدي إلى فقدان الوزن

فقدان الرغبة الجنسية (الشهوة الجنسية)

اصفرار الجلد وبياض العينين ( اليرقان )

حكة في الجلد

الشعور بالغثيان أو التقيؤ

علاج أمراض الكبد

يعتمد علاج أمراض الكبد على نوع المرض ومدى شدته.

قد تُساعد تغييرات نمط الحياة الصحية في علاج بعض أنواع أمراض الكبد وعلى سبيل المثال، قد تتحسن حالة مرض الكبد المرتبط بالكحول إذا توقفت عن شرب الكحول.

قد تحتاج بعض أنواع أمراض الكبد (مثل أنواع معينة من التهاب الكبد) إلى العلاج بالأدوية.

إذا كنت تعاني من تلف شديد في الكبد وتندب (تليف الكبد)، فقد تحتاج إلى زراعة كبد.

الوقاية من أمراض الكبد

نكشف لكم الأسباب الرئيسية الثلاثة لأمراض الكبد هي:

السمنة

عدوى التهاب الكبد غير المشخصة

إساءة استخدام الكحول

يمكنك تقليل خطر إصابتك بالعديد من أنواع أمراض الكبد من خلال بعض التغييرات البسيطة في نمط حياتك مثل:

محاولة الحفاظ على وزن صحي

عدم الإفراط في شرب الكحول

تتوفر لقاحات ضد التهاب الكبد A والتهاب الكبد B ويوصى بها إذا كنت معرضًا للخطر.