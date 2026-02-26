مصطفى بكري: مصر قلب العروبة ونواجه المؤامرات بحسم… وأبو العينين يدعم حرية الإعلام

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أننا ندرك أن المؤامرة تستهدف الوطن والامة العربية، ونقف في الخندق الواقف بكل حسم، ضد المؤامرات التي تحاك ضد الوطن.

وقال بكربي خلال تقديمه برنامج “خقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن مفهومنا للأمن القومي العربي هو من المحيط للخليج، ومصر هي القلب النابض للعروبة، ونشهد أن محمد أبو العينين، رئيس مجلس ادارة صدى البلد لم يتدخل فيما نقول ولم يسأل عن ما نقدمه

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن محمد أبو العينين، تعرض كثيرا لاتصالات متعددة وعتاب فيما نقوله، ولكن ما يزال حريصا على حرية الكلمة والإعلام في هذه القناة.