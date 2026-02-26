إنقاذ فتاة قفزت من سقالة مرسى معدية ركاب بورسعيد بقناة السويس في اللحظات الأخيرة

شهدت محافظة بورسعيد واقعة مؤسفة بعدما أقدمت فتاة تُدعى ر. م على إلقاء نفسها في مياه قناة السويس من سقالة لحظة رسو إحدى معديات نقل الركاب التي تربط بين ضفتي المحافظة، وذلك في ظروف غامضة لا تزال محل فحص وتحقيق من الجهات المختصة.



انقاذ فتاة قفزت من سقالة مرسي معدية ركاب بورسعيد بقناة السويس في اللحظات الأخيرة

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية إخطارًا يفيد بسقوط فتاة من على اعلى سقالة مرسي المعدية في نطاق المجرى الملاحي، قبل أن يبادر أحد الشباب ويدعى أ. ك. ا بالقفز خلفها في محاولة سريعة لإنقاذها، وتمكن بالفعل من انتشالها من المياه بمساعدة عدد من المتواجدين على المعدية، وسط إشادة من الركاب بشجاعته وسرعة تصرفه.



وجرى نقل الفتاة إلى أقرب نقطة إسعاف لتلقي الرعاية الطبية اللازمة والتأكد من استقرار حالتها الصحية، فيما تم تسليمها لاحقًا للجهات المعنية لاستكمال الإجراءات القانونية وسماع أقوالها للوقوف على ملابسات الواقعة، وبيان ما إذا كانت تعاني من ظروف نفسية دفعتها لاتخاذ هذا القرار.

وتجدر الإشارة إلى أن السقالات هى المكان الذي ترسوا عليه معديات نقل الركاب ببورسعيد تُعد وسيلة حيوية للتنقل بين ضفتي القناة، وتشهد حركة يومية مكثفة.